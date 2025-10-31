Фінансові новини
США скасували зустріч Трампа й Путіна після меморандуму Москви – FT
17:55 31.10.2025 |
Вашингтон скасував заплановану зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Будапешті після того, як Москва надіслала американській стороні документ «із підтвердженням своїх жорстких вимог до України», пише Financial Times із посиланням на джерела.
За даними FT, меморандум, надісланий російським МЗС, містив вимоги усунути «корінні причини» конфлікту. Москва наполягала на територіальних поступках з боку Києва, скороченні Збройних сил України та гарантіях, що Україна не вступить до НАТО. Росія також вимагала контролю над усім Донбасом.
Після отримання меморандуму відбулася телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Після переговорів Рубіо повідомив Трампу, що Москва не демонструє готовності до переговорів. Одне з джерел видання зазначило, що президент США був «не вражений» позицією Росії.
Трамп оголосив про скасування зустрічі 22 жовтня. «Мені просто здалося, що це неправильно. Мені здалося, що ми не дістанемося до того місця, куди мали дістатися. Тому я скасував її. Але ми зробимо це в майбутньому», - сказав президент США.
Путін, коментуючи рішення, зазначив, що Трамп «радше говорив про перенесення» зустрічі. «Діалог завжди кращий, ніж якась конфронтація, суперечки або тим більше війна», - наголосив російський лідер.
