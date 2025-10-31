Лідери Китаю та Канади зустрілися вперше з 2017 року

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні привітав «поворотний момент» у зв'язках своєї країни з Китаєм після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном - це була перша офіційна зустріч лідерів двох країн за вісім років.

«Дуже задоволений результатами зустрічі. Зараз у нас є поворотний момент у відносинах - поворотний момент, який створює можливості для канадських сімей, канадського бізнесу та канадських працівників», - сказав на полях щорічного саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Кьонджу (Південна Корея) Карні, якого цитує Bloomberg.

Сі, у свою чергу, запросив Карні відвідати Китай і зазначив, що китайсько-канадські відносини продемонстрували «тенденції до позитивного розвитку».

«Китай готовий співпрацювати з Канадою, щоб якомога швидше повернути китайсько-канадські зв'язки на правильний шлях - здорові, стабільні та стійкі», - сказав Сі.

Як повідомила пресслужба премєра Канади, у п'ятницю два лідери обговорили обговорили шляхи вирішення «чутливих питань», що стосуються сільського господарства та агропродовольчої продукції, такої як канола, а також морепродуктів та електромобілів.

Вони також обговорили рамки для поглиблення співпраці в низці галузей - від чистої та традиційної енергетики до сільського господарства, виробництва, зміни клімату та міжнародних фінансів.

Прем'єр-міністр Карні прийняв запрошення президента Сі відвідати Китай у зручний для обох сторін час, він сподівається на просування прогресу з цих ключових питань між Канадою та Китаєм та зміцнення зв'язків між двома країнами, додають у його пресслужбі.

Двосторонні відносини різко погіршилися після 2018 року, коли після арешту фінансової директорки Huawei і дочка засновника компанії Мен Ваньчжоу, яка була затримана в міжнародному аеропорту Ванкувера за ордером США та затримання Китаєм у відповідь двох канадців - Майкла Ковріга та Майкла Спейвора - за звинуваченнями у шпигунстві.

Цих двох чоловіків було звільнено у 2021 році, але зв'язки суттєво не покращилися.