31.10.25
19:37
CША та Індія підписали 10-річну оборонну угоду
16:59 31.10.2025 |
Сполучені Штати та Індія підписали рамкову угоду про розширення співпраці у сфері оборони на найближчі 10 років.
Про це було оголошено після зустрічі міністра оборони США Піта Гегсета та його індійського колеги Раджнатха Сінгха в Куала-Лумпурі, передає Укрінформ із посиланням на ВВС.
За словами глави Пентагону, угода посилить «координацію, обмін інформацією та технічне співробітництво», а також сприятиме «регіональній стабільності та стримуванню».
Своєю чергою індійський міністр наголосив, що угода відображає «стратегічне зближення» двох країн і має вирішальне значення для Індо-Тихоокеанського регіону.
Підписання документа відбулося в той час, коли обидві країни намагаються укласти торговельну угоду та подолати напружені відносини після того, як президент США Дональд Трамп наклав 50% мита на Індію, зокрема через купівлю російської нафти та зброї.
ВВС зазначає, що оборона була головною темою обговорення між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та американським лідером Дональдом Трампом у лютому. Трамп заявив, що США збільшать продаж військового обладнання Індії на багато мільярдів доларів, що зрештою відкриє шлях до постачання Нью-Делі винищувачів F-35.
Однак залежність Індії від дешевої російської нафти та її давні оборонні зв'язки з Москвою залишаються серйозним подразником для адміністрації Трампа, зазначається у публікації.
