CША та Індія підписали 10-річну оборонну угоду

Сполучені Штати та Індія підписали рамкову угоду про розширення співпраці у сфері оборони на найближчі 10 років.

Про це було оголошено після зустрічі міністра оборони США Піта Гегсета та його індійського колеги Раджнатха Сінгха в Куала-Лумпурі, передає Укрінформ із посиланням на ВВС.

За словами глави Пентагону, угода посилить «координацію, обмін інформацією та технічне співробітництво», а також сприятиме «регіональній стабільності та стримуванню».

Своєю чергою індійський міністр наголосив, що угода відображає «стратегічне зближення» двох країн і має вирішальне значення для Індо-Тихоокеанського регіону.

Підписання документа відбулося в той час, коли обидві країни намагаються укласти торговельну угоду та подолати напружені відносини після того, як президент США Дональд Трамп наклав 50% мита на Індію, зокрема через купівлю російської нафти та зброї.

ВВС зазначає, що оборона була головною темою обговорення між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та американським лідером Дональдом Трампом у лютому. Трамп заявив, що США збільшать продаж військового обладнання Індії на багато мільярдів доларів, що зрештою відкриє шлях до постачання Нью-Делі винищувачів F-35.

Однак залежність Індії від дешевої російської нафти та її давні оборонні зв'язки з Москвою залишаються серйозним подразником для адміністрації Трампа, зазначається у публікації.