Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

CША та Індія підписали 10-річну оборонну угоду

 

Сполучені Штати та Індія підписали рамкову угоду про розширення співпраці у сфері оборони на найближчі 10 років.

Про це було оголошено після зустрічі міністра оборони США Піта Гегсета та його індійського колеги Раджнатха Сінгха в Куала-Лумпурі, передає Укрінформ із посиланням на ВВС.

За словами глави Пентагону, угода посилить «координацію, обмін інформацією та технічне співробітництво», а також сприятиме «регіональній стабільності та стримуванню».

Своєю чергою індійський міністр наголосив, що угода відображає «стратегічне зближення» двох країн і має вирішальне значення для Індо-Тихоокеанського регіону.

Підписання документа відбулося в той час, коли обидві країни намагаються укласти торговельну угоду та подолати напружені відносини після того, як президент США Дональд Трамп наклав 50% мита на Індію, зокрема через купівлю російської нафти та зброї.

ВВС зазначає, що оборона була головною темою обговорення між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та американським лідером Дональдом Трампом у лютому. Трамп заявив, що США збільшать продаж військового обладнання Індії на багато мільярдів доларів, що зрештою відкриє шлях до постачання Нью-Делі винищувачів F-35.

Однак залежність Індії від дешевої російської нафти та її давні оборонні зв'язки з Москвою залишаються серйозним подразником для адміністрації Трампа, зазначається у публікації.
Ключові теги: США, Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9650  0,12 0,27 41,9950  0,11 0,27
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,02 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес