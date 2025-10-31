Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світове споживання електроенергії зросте майже на третину до 2035 року – Rystad Energy

 

Глобальний попит на електроенергію протягом наступного десятиліття зросте приблизно на 30% через активне поширення електромобілів, розбудову дата-центрів та зростання потреб в опаленні й охолодженні будівель.

Про це пише Bloomberg із посиланням звіт аналітичної компанії Rystad Energy.

За даними Rystad Energy, основними рушіями зростання споживання залишаються промислові галузі, зокрема виробництво сталі та заліза, які вже сприяли подвоєнню використання електроенергії за останні два десятиліття. Водночас дата-центри, що активно розвиваються на тлі стрімкого зростання штучного інтелекту та цифрових послуг, стануть помітним, але поки що не домінуючим фактором - їхня частка у глобальному енергоспоживанні зросте з 1,5% у 2024 році до 3,5% у 2035-му.

"Світова енергосистема переживає безпрецедентну трансформацію. Вже до кінця 2025 року відновлювані джерела перетнуть позначку у 50% встановлених потужностей, що колись здавалося недосяжним навіть через кілька десятиліть", - зазначають у Rystad Energy.

Аналітики Rystad Energy прогнозують, що відновлювана енергетика, особливо сонячна, стане ключовим джерелом для покриття попиту що зростає. Якщо нині частка "зеленої" генерації становить 34%, то до 2035 року вона може збільшиться до 55%, а решту забезпечать атомна енергетика та викопне паливо.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9650  0,12 0,27 41,9950  0,11 0,27
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,02 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес