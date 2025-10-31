Авторизация

Литовська залізниця не буде більше транспортувати продукцію «Лукойлу»

 

Литовська залізниця (LTG), яка транспортувала продукцію компанії "Лукойл" до Калінінграда, заявила, що буде дотримуватися санкцій США та Великої Британії, які обмежують продаж продукції найбільших російських нафтових компаній, і більше не буде здійснювати перевезення.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, минулого року LTG перевезла до Калінінградської області загалом 371 тисячу тонн нафтопродуктів, з яких 345 тисяч тонн становили продукти "Лукойлу".

Нафта компанії "Роснефть" не транспортувалася через Литву ні минулого, ні цього року, але цього року LTG перевезла 194 тисячі тонн нафти "Лукойлу" до Калінінграда.

"Важливо зазначити, що жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин з "Лукойлом" або "Роснефтью". Продукція "Лукойлу" транспортується транзитом з Росії до Калінінграда експедиторами, імена яких ми не можемо розкрити через договірні зобов'язання", - заявила компанія.

Після накладення на "Лукойл" санкцій США та Британією, LTG заявила, що буде дотримуватися рекомендацій своїх іноземних партнерів з метою управління бізнес-ризиками.

"Після перехідного періоду для завершення транзакцій LTG не буде здійснювати жодних перевезень, до яких причетні компанії "Лукойл" або "Роснефть", що підпадають під санкції США та Великої Британії, або компанії, які будь-яким чином пов'язані з ними", - заявила компанія.

Відтак LTG поінформувала Міністерство транспорту та комунікацій і Міністерство закордонних справ, які координують впровадження міжнародних санкцій, про можливий вплив на транзит.

"Лукойл" оголосив на початку цього тижня, що припинить свою міжнародну діяльність після того, як на нього були накладені санкції президентом США Дональдом Трампом.

Також у США запевнили, що президент слідкуватиме за дотриманням запроваджених ним санкцій проти Росії, щоб змусити господаря Кремля сісти за стіл переговорів і укласти мирну угоду з Україною.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що запроваджені США санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл" на 56-57% вплинуть на нафтовий експорт РФ.
Ключові теги: Литва, Росія
 

Бізнес