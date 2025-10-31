Фінансові новини
Інфляція в єврозоні в жовтні сповільнилася до 2,1%, як і очікувалося
12:59 31.10.2025 |
Споживчі ціни в єврозоні в жовтні збільшилися на 2,1% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, що представило попередні дані.
Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з попереднім місяцем, коли вона становила 2,2%.
Консенсус-прогноз аналітиків також припускав, що інфляція в жовтні становитиме 2,1%, за даними Trading Economics.
Згідно з попередніми даними, зростання цін на послуги в єврозоні в жовтні прискорилося до максимальних з квітня 3,4% з вересневих 3,2%, вартості продуктів харчування - сповільнилося до 2,5% з 3%, промислових товарів - до 0,6% з 0,8%. Ціни на енергоносії знизилися на 1% після зменшення на 0,4% у вересні.
Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у жовтні залишилося на рівні 2,4% у річному вираженні. Експерти в середньому прогнозували підвищення цін на 2,3%.
Споживчі ціни в єврозоні в жовтні підвищилися на 0,2% відносно попереднього місяця. У вересні їхнє зростання в помісячному вираженні становило 0,1%.
Остаточні дані про динаміку інфляції в єврозоні за вересень будуть оприлюднені 19 листопада.
