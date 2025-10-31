Фінансові новини
Китай зобов'язав блогерів, що обговорюють медицину чи право, підтвердити знання дипломами
10:38 31.10.2025 |
Китай почав вимагати від блогерів і контентмейкерів, що висвітлюють медицину, право, освіту чи фінанси, підтвердити свої знання офіційними документами. Вони зобов'язані представити дипломи, ліцензії та сертифікати.
Пекін тепер бореться не тільки з песимістами, а й "диванними експертами". Відтепер платформи - на кшталт Douyin, Bilibili і Weibo - мають перевіряти кваліфікацію авторів, які створюють контент на "чутливі теми". Також вони повинні стежити, щоб відео містили коректні джерела, застереження та позначення, якщо матеріали створені ШІ. А самих користувачів підштовхувати до критичного мислення - тобто розповідати їм про "обов'язки при поширенні контенту".
Нові правила запровадило Китайське управління кіберпростору (CAC) 25 жовтня. Уряд пояснює, що мета - боротьба з дезінформацією та захист користувачів від шкідливих порад. Разом із цим комісія заборонила рекламу медичних виробів, добавок і продуктів здорового харчування. Все для того, щоб уникнути ситуацій, коли просування товарів маскується під "освітні" ролики.
Втім, рішення викликало суперечки. Критики побоюються, що закон посилить цензуру та ще більше обмежить свободу слова. На їхню думку, Китай може тлумачити низку понять надто вузько - і використовувати це для блокування незалежних голосів або критичних коментарів. Хоча деякі навпаки вважають, що закон допоможе зменшити поширення фейкових порад. А разом з тим змусить творців контенту ретельніше ставитися до тем, які потребують професійних знань.
