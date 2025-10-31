Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія знову купує російську нафту

 

Найбільший нафтовий концерн Індії Indian Oil Corp (IOC) відновлює закупівлі російської нафти. Компанія придбала п'ять партій з поставкою в грудні у постачальників, які не підпадають під санкції США проти РФ, повідомляє в п'ятницю, 31 жовтня, міжнародна агенція Reuters із посиланням на джерела в сфері торгівлі.

Йдеться про закупівлю 3,5 мільйона барелів російської нафти сорту ESPO. Як зазначає агентство, це означає, що компанія відновлює закупівлі, незважаючи на посилення тиску США на Індію з вимогою припинити імпорт нафти з РФ. Фінансовий директор IOC Анудж Джайн раніше заявляв, що концерн продовжить закуповувати російську нафту, якщо поставки не порушуватимуть міжнародних санкцій, нагадує Reuters.

Санкції США проти компаній "Лукойл" і "Роснефть"

США запровадили нові санкції проти РФ 22 жовтня, пояснивши цей крок "відсутністю у Росії серйозної зацікавленості в мирному процесі" щодо завершення війни проти України. До чорного списку внесли дві найбільші російські нафтові компанії - "Роснефть" і "Лукойл", а також їхні дочірні компанії, розташовані на території Росії.

Після цього повідомлялося, що Китай та Індія готуються різко скоротити імпорт російської нафти. Зокрема, стало відомо про два нафтові танкери, що прямували з РФ до Індії та перервали курс після оголошення США санкцій. Перший з них розвернувся в Балтійському морі, другий вже кілька днів дрейфує біля західного узбережжя Індії.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9701
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 48,5132
  0,3525
 0,72

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,15 0,36 41,8800  0,15 0,36
EUR 48,4300  0,51 1,04 48,4600  0,51 1,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес