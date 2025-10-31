Фінансові новини
Індія знову купує російську нафту
10:24 31.10.2025 |
Найбільший нафтовий концерн Індії Indian Oil Corp (IOC) відновлює закупівлі російської нафти. Компанія придбала п'ять партій з поставкою в грудні у постачальників, які не підпадають під санкції США проти РФ, повідомляє в п'ятницю, 31 жовтня, міжнародна агенція Reuters із посиланням на джерела в сфері торгівлі.
Йдеться про закупівлю 3,5 мільйона барелів російської нафти сорту ESPO. Як зазначає агентство, це означає, що компанія відновлює закупівлі, незважаючи на посилення тиску США на Індію з вимогою припинити імпорт нафти з РФ. Фінансовий директор IOC Анудж Джайн раніше заявляв, що концерн продовжить закуповувати російську нафту, якщо поставки не порушуватимуть міжнародних санкцій, нагадує Reuters.
Санкції США проти компаній "Лукойл" і "Роснефть"
США запровадили нові санкції проти РФ 22 жовтня, пояснивши цей крок "відсутністю у Росії серйозної зацікавленості в мирному процесі" щодо завершення війни проти України. До чорного списку внесли дві найбільші російські нафтові компанії - "Роснефть" і "Лукойл", а також їхні дочірні компанії, розташовані на території Росії.
Після цього повідомлялося, що Китай та Індія готуються різко скоротити імпорт російської нафти. Зокрема, стало відомо про два нафтові танкери, що прямували з РФ до Індії та перервали курс після оголошення США санкцій. Перший з них розвернувся в Балтійському морі, другий вже кілька днів дрейфує біля західного узбережжя Індії.
ТЕГИ
