31.10.25
11:01
Експорт палива з РФ обвалився до найнижчих показників з 2022 року
09:42 31.10.2025 |
Експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня за час війни, оскільки зупинка нафтопереробних заводів і посилення західних санкцій зруйнували енергетичну торгівлю країни.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними Vortexa Ltd., зібраними Bloomberg, загальний обсяг морських поставок нафтопродуктів у перші 26 днів цього місяця становив у середньому 1,89 млн барелів на день, що є найнижчим показником принаймні з початку 2022 року.
Незважаючи на незначне зростання експорту дизельного палива, загальний обсяг поставок знизився через слабкі показники нафти та мазуту, особливо з балтійських портів після атак на експортний хаб Усть-Луга. Несприятливі погодні умови поблизу регіону в останні дні також могли вплинути на роботу портів.
Остання хвиля обмежень, спрямованих проти нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл", додала нової невизначеності, змусивши трейдерів маневрувати між маршрутами платежів і термінами рейсів напередодні наближення терміну введення санкцій США 21 листопада.
У найближчій перспективі експорт дизельного палива залишається відносно стабільним, оскільки більшість поставок прямує на сусідні ринки, такі як Туреччина та Африка.
Потоки нафти та мазуту є більш вразливими, оскільки тривалі рейси до Азії ставлять під загрозу затримки деяких вантажів, на які накладено санкції.
Оскільки Росія більше не оприлюднює офіційні дані про видобуток, трейдери відстежують морські поставки, щоб оцінити обсяг видобутку нафти в країні. За даними Bloomberg, що відстежує судноплавство, поставки нафти знизилися з найвищого рівня за майже два з половиною роки.
