Молоді європейці отримають безкоштовні квитки по ЄС

 

Єврокомісія надасть 40 тисячам молодих європейців можливість безкоштовно здійснити подорож країнами ЄС. Прийом заявок розпочався у четвер, 30 жовтня, і триватиме до 13 листопада. 18-річні громадяни Євросоюзу зможуть здійснити подорож з 1 березня до травня 2026 року. Хто стане власником безкоштовного квитка, буде оголошено у січні наступного року.

Подорожі фінансуватимуться в рамках програми DiscoverEU, запущеної 2018 року. Загальна сума фінансування, надана для цього етапу конкурсу, становить приблизно 22 млн євро.

Близько 300 тисяч людей вже подорожували безкоштовно ЄС

Скористалися програмою вже близько 300 тисяч молодих людей. Подати заявку на сайті European Youth Portal можуть громадяни ЄС, які народилися у 2007 році. Заявку можна подати на себе особисто або на подорож до п'яти осіб 18-річного віку. Молоді люди з обмеженими можливостями також можуть взяти участь - їм нададуть не лише квитки, а й додаткову підтримку, наприклад, квиток для особи, яка супроводжуватиме.

При поданні заявки необхідно пройти невеликий тест із п'яти питань на знання Євросоюзу, виборів до Європарламенту, а також інших ініціатив ЄС для молоді. На підставі відповідей і відбиратимуть переможців. На кожну країну ЄС виділили певну квоту квитків.

Переможці отримають безкоштовні квитки на подорож до 30 днів. Усі інші витрати, зокрема на проживання, молоді люди мають оплачувати самостійно. Однак можливі знижки на проживання в готелі та відвідування музеїв. Переважно це будуть квитки на поїзд, але автобус чи пором також можливий. Квитки на літак надаватимуть лише у виняткових випадках. Купуватиме квитки організація, яку визначить Єврокомісія.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

