Швейцарія приєдналась до низки заходів 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії

 

Швейцарія з четверга приєдналась до низки додаткових санкційних заходів проти Росії та Білорусі, передбачених 18-м пакетом санкцій Європейського Союзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Федеральна рада Швейцарії.

Згідно з рішенням Федеральної ради Швейцарії, обмеження на експорт товарів, що сприяють військовій та технічній промисловості Росії, будуть ще більше посилені.

Ідеться зокрема про обмеження на хімічні компоненти для палива, а також певні метали та пластмаси, а також посилене регулювання операцій, які здійснюються через треті країни.

Федеральна рада Швейцарії також ухвалила заборону на імпорт нафтопродуктів російського походження з третіх країн та заборонила здійснювати транзакції щодо трубопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2".

Крім того, своїм рішенням Швейцарія повністю долучилась до всіх обмежувальних заходів 18-го пакета санкцій ЄС, які стосуються Білорусі.

У серпні 2025 року Федеральна рада Швейцарії вже долучилась до низки заходів 18-го пакета санкцій Євросоюзу, зокрема проти російського "тіньового флоту" та стелі цін на російську нафту.

Раніше стало відомо, що Федеральний адміністративний суд Швейцарії не прийняв до розгляду апеляцію російсько-українського олігарха Дмитрія Калантирського, який вимагав розморозити його активи.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9701
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 48,5132
  0,3525
 0,72

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,15 0,36 41,8800  0,15 0,36
EUR 48,4300  0,51 1,04 48,4600  0,51 1,04

