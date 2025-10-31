Авторизация

Глава Пентагона провел встречу с министром обороны Китая Дун Дзюнем

 

Министр войны США Пит Хегсет встретился с министром национальной обороны Китая адмиралом Дун Цзюнем на полях заседания министров обороны стран АСЕАН+.

"Это была хорошая и конструктивная встреча. Я подчеркнул важность поддержания баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе и отметил обеспокоенность США относительно деятельности Китая в Южно-Китайском море, вокруг Тайваня и в отношении союзников и партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе", - написал Хегсет в соцсети Х.

По словам министра, Соединенные Штаты не стремятся к конфликту, но будут продолжать решительно защищать свои интересы и обеспечивать себе для этого возможности в регионе.

"Сегодняшняя встреча состоялась после нашей видеоконференции с адмиралом Дуном 9 сентября. Мы продолжим обсуждение с Народно-освободительной армией по вопросам, имеющим взаимное значение", - отметил Хегсет.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

