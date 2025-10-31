Фінансові новини
- |
- 31.10.25
- |
- 03:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Венс: США потрібні ядерні випробування, щоб перевірити, чи «все працює»
23:53 30.10.2025 |
Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що заява Дональда Трампа про потенційне відновлення ядерних випробувань повʼязана з необхідністю підтримувати його функціонування.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування з журналістами на території Білого дому в четвер.
Венс сказав, що заява Трампа "говорить сама за себе", додавши, що у США, Росії та Китаю є "великий ядерний арсенал".
"Іноді потрібно провести випробування, щоб переконатися, що все функціонує і працює належним чином", - додав він.
За словами віцепрезидента США, Вашингтон співпрацює з іншими країнами - "навіть з тими, з якими в нас не найкращі відносини" - для обмеження поширення ядерної зброї.
"Президент продовжуватиме працювати над цим, але важливою частиною національної безпеки США є забезпечення належного функціонування нашого ядерного арсеналу, і це є частиною режиму випробувань", - сказав Венс.
Раніше цього тижня Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.
Заява Трампа про ядерну зброю пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Владіміра Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.
Водночас президент США після анонсу ядерних випробувань заявив, що хотів би "денуклеаризації".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
|Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Венс: США потрібні ядерні випробування, щоб перевірити, чи «все працює»
|Сенат США проголосував за скасування глобальних мит Трампа
|Китай на рік зупиняє посилений контроль за експортом рідкісноземельних елементів до США
|Rheinmetall на замовлення США створить систему швидкого ремонту БМП Bradley для ЗСУ
|Нідерланди виділяють 10 млн євро на підтримку кібербезпеки України
|Трамп встановив найнижчий ліміт біженців в історії США: перевагу віддаватимуть африканерам
Бізнес
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+