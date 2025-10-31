Фінансові новини
- |
- 31.10.25
- |
- 03:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сенат США проголосував за скасування глобальних мит Трампа
23:51 30.10.2025 |
Сенат США у четвер проголосував за скасування запроваджених президентом Дональдом Трампом масштабних глобальних мит після того, як раніше цього тижня ухвалив дві резолюції про скасування мит щодо Канади та Бразилії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.
Чотири сенатори-республіканці проголосували разом із демократами за двопартійну резолюцію щодо припинення дії підвищених мит для таких союзників США, як Європейський Союз, Японія та Південна Корея.
Втім, Палата представників навряд чи винесе цей документ на голосування.
Раніше Трамп оголосив про зниження мит для Китаю після "справді чудової" зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Він повідомив журналістам на борту літака Air Force One, що США зменшать на 10 відсоткових пунктів тарифи, запроваджені проти Китаю через фентаніл.
Трамп також зазначив, що Сі погодився закупити "величезні обсяги" сої та іншої сільськогосподарської продукції.
Президент повертається до США, де зупинка роботи уряду (шатдаун) триває вже 30-й день. Програма допомоги з харчування (SNAP) нині у центрі уваги мільйонів американців - виплати за нею мають закінчитися у суботу.
Обидві партії шукають шляхи завершити шатдаун вже наступного тижня, однак подальший розвиток подій залишається невизначеним.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
|Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Венс: США потрібні ядерні випробування, щоб перевірити, чи «все працює»
|Сенат США проголосував за скасування глобальних мит Трампа
|Китай на рік зупиняє посилений контроль за експортом рідкісноземельних елементів до США
|Rheinmetall на замовлення США створить систему швидкого ремонту БМП Bradley для ЗСУ
|Нідерланди виділяють 10 млн євро на підтримку кібербезпеки України
|Трамп встановив найнижчий ліміт біженців в історії США: перевагу віддаватимуть африканерам
Бізнес
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+