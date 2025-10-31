Фінансові новини
Китай на рік зупиняє посилений контроль за експортом рідкісноземельних елементів до США
23:46 30.10.2025 |
Уряд Китаю після переговорів голови КНР Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа у відповідь на зменшення Вашингтоном частини мит на китайські товари оголосив про річне призупинення посиленого контролю за експортом рідкісноземельних елементів до США.
Про це повідомили у Міністерстві торгівлі КНР, передає Укрінформ.
У відомстві зазначили, що лідери двох країн схвалили домовленості, досягнуті в ході китайсько-американських торговельних консультацій у столиці Малайзії місті Куала-Лумпур за кілька днів до зустрічі.
«Серед головних домовленостей є рішення США скасувати 10% «фентанілового мита» на китайські товари та призупинити на один рік дію 24% взаємного мита на китайський імпорт. Китай, своєю чергою, скоригує власні заходи у відповідь», - ідеться в заяві.
Зауважується, що американська сторона також погодилась призупинити на рік дію правила про 50-відсоткову частку власності, згідно з яким дочірня компанія, що має 50% або більше у підсанкційній структурі, може також потрапити під санкції.
«Китай призупинить на один рік заходи експортного контролю, оголошені 9 жовтня, та вивчить і вдосконалить конкретні плани», - зазначило Міністерство торгівлі КНР.
У повідомленні також ідеться, що сторони домовилися про призупинення американським урядом на один рік розслідування за розділом 301 проти китайської морської, логістичної та суднобудівної галузей. У відповідь Китай обіцяє також призупинити на один рік свої контрзаходи проти Сполучених Штатів.
