Китай на рік зупиняє посилений контроль за експортом рідкісноземельних елементів до США

 

Уряд Китаю після переговорів голови КНР Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа у відповідь на зменшення Вашингтоном частини мит на китайські товари оголосив про річне призупинення посиленого контролю за експортом рідкісноземельних елементів до США.

Про це повідомили у Міністерстві торгівлі КНР, передає Укрінформ.

У відомстві зазначили, що лідери двох країн схвалили домовленості, досягнуті в ході китайсько-американських торговельних консультацій у столиці Малайзії місті Куала-Лумпур за кілька днів до зустрічі.

«Серед головних домовленостей є рішення США скасувати 10% «фентанілового мита» на китайські товари та призупинити на один рік дію 24% взаємного мита на китайський імпорт. Китай, своєю чергою, скоригує власні заходи у відповідь», - ідеться в заяві.

Зауважується, що американська сторона також погодилась призупинити на рік дію правила про 50-відсоткову частку власності, згідно з яким дочірня компанія, що має 50% або більше у підсанкційній структурі, може також потрапити під санкції.

«Китай призупинить на один рік заходи експортного контролю, оголошені 9 жовтня, та вивчить і вдосконалить конкретні плани», - зазначило Міністерство торгівлі КНР.

У повідомленні також ідеться, що сторони домовилися про призупинення американським урядом на один рік розслідування за розділом 301 проти китайської морської, логістичної та суднобудівної галузей. У відповідь Китай обіцяє також призупинити на один рік свої контрзаходи проти Сполучених Штатів.
