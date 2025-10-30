Трамп встановив найнижчий ліміт біженців в історії США: перевагу віддаватимуть африканерам

Ілюстративне фото. Новоприбулі південноафриканці чекають на вітальні заяви від урядовців США поблизу Міжнародного аеропорту «Вашингтон Даллес», 12 травня 2025 року

Адміністрація президента Дональда Трампа скоротила кількість біженців, яких готові прийняти Сполучені Штати, до 7500. Це найнижчий ліміт в історії країни. Перевагу віддали африканерам, які є нащадками європейських колоністів у Південній Африці й тепер подекуди стикаються з расовою дискримінацією.

Про це повідомляє CBS News.

У розпорядженні вказано що 7500 місць виділили на 2026 фінансовий рік, який розпочався 1 жовтня і завершиться наприкінці вересня наступного року. Зазначається, що місця «передусім будуть розподілені між африканерами» та «іншими жертвами незаконної або несправедливої ​​дискримінації на їхній батьківщині».

Попередній найнижчий рівень за кількістю біженців був встановлений адміністрацією Трампа у 2020 році, коли виділили 15 000 місць.

Для порівняння: у 2024 фінансовому році адміністрація Джо Байдена дозволила прийняти понад 100 000 біженців, що є найвищим показником з 1990-х років. Після повернення Трампа до Білого дому чиновники припинили публікувати дані про приймання біженців.

У травні телеканал CNN повідомляв про прибуття до Сполучених Штатів групи з 59 білих південноафриканців після того, як Білий дім надав їм статус біженців.

Хто такі африканери?

Це народ у Південній Африці, що походить переважно від європейських поселенців, здебільшого голландців, а також французів, німців та деяких скандинавів, які прибували до мису Доброї Надії з XVII століття.

З часом ці поселенці розвинули свою культуру, мову (африкаанс, що належить до германської групи) та ідентичність на півдні Африки.

У 1948 році Національна партія, очолювана африканерами, прийшла до влади в Південній Африці та встановила апартеїд - систему расової сегрегації. Після падіння апартеїду в 1990-х роках африканери самі зіткнулися з расовою дискримінацією.

Зараз африканери становлять 5-7% населення Південно-Африканської Республіки та найчастіше займаються сільським господарством. Різні країни, як-от США чи росія, намагаються їх привабити до себе.

Яка ситуація з українськими біженцями?

Наприкінці січня, після антиіммігрантського указу Трампа, США призупинили приймання заявок від українців на притулок за програмою Uniting for Ukraine (U4U). Ця програма давала змогу отримати притулок у США терміном на два роки, а також право працювати, навчатися, мати медичне страхування та інші права протягом цих двох років.

У липні Трамп заявив, що, ймовірно, дозволить українцям, які втекли від війни, залишатися у Сполучених Штатах до її завершення.

Видання Wall Street Journal писало, що за програмою U4U до США в'їхали близько 120 тисяч українців.