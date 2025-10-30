ЄЦБ перебуває в хорошій позиції щодо ГКП - Лагард

Європейський центральний банк (ЄЦБ), як і раніше, залишається в хорошій позиції в тому, що стосується поточного курсу грошово-кредитної політики (ГКП), заявила глава регулятора Крістін Лагард під час пресконференції за підсумками жовтневого засідання.

Раніше Лагард неодноразово говорила цю фразу, маючи на увазі здатність ЄЦБ ефективно реагувати як на знижувальні, так і на підвищувальні ризики для інфляції в єврозоні.

У четвер Лагард охарактеризувала поточні ризики для інфляції як загалом збалансовані. З одного боку, зміцнення євро до долара може призвести до більшого, ніж очікувалося, сповільнення зростання споживчих цін, тоді як потенційні перебої в ланцюгах постачань, зростання державних витрат на оборону і розвиток інфраструктури, а також зміна клімату можуть підстьобнути інфляцію.

Загалом прогноз для інфляції залишається більш невизначеним, ніж зазвичай, додала Лагард.

На жовтневому засіданні керівництво ЄЦБ ухвалило рішення зберегти ключові відсоткові ставки на колишньому рівні. Так, ставка за депозитами в єврозоні становить 2% річних, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка за маржинальними кредитами - 2,4%.

Таке рішення було ухвалено одноголосно на тлі зростання європейської економіки та загалом стабільної інфляції в єврозоні.

Як повідомлялося, споживчі ціни в єврозоні у вересні зросли на 2,2% після підйому на 2% у серпні. Помірне прискорення інфляції пояснюється збільшенням темпів зростання цін на послуги, а також сповільнення скорочення цін на енергоносії, яке було очікуваним.

У четвер із попередніх даних стало відомо, що економіка єврозони в третьому кварталі 2025 року збільшилася на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями та на 1,3% у річному вираженні, що трохи краще за очікуване аналітиками зростання на 0,1% і 1,2% відповідно.

Лагард під час виступу відзначила деяке ослаблення знижувальних ризиків для економіки останнім часом, зокрема завдяки укладеній влітку торговельній угоді між ЄС і США, нещодавньому перемир'ю на Близькому Сході й оголошеному в четвер прогресу в торговельних перег

Курс євро до долара до 16:47 за київським часом опускається приблизно на 0,3%, до $1,1570.

Європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 втрачає 0,27%.