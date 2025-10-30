Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай буде закуповувати мільони тонн соєвих бобів у США

 

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Китай погодився придбати 12 млн тонн соєвих бобів цього року.

Його слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Бессент заявив, що додатково до 12 млн тонн соєвих бобів цього року, Китай погодився впродовж наступних трьох років купувати щонайменше 25 млн тонн щорічно.

"Отже, наші чудові фермери, які вирощують сою і яких китайці використовували як політичних заручників, - це вже в минулому, і тепер вони мають процвітати в наступні роки", - заявив він.

Президент Дональд Трамп раніше заявив, що Китай закупить "величезні" обсяги американської сої, після зустрічі з його колегою Сі Цзіньпіном, на якій було укладено широкомасштабну торговельну угоду.

Також Китай та США погодили угоду щодо популярного застосунку TikTok, Вашингтон очікує на реалізацію найближчим часом.

Зазначимо, в середині жовтня Трамп розкритикував Китай за відмову купувати американські соєві боби та заявив про контрзаходи, якщо китайські імпортери не поновлять закупівлі.
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9701
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 48,5132
  0,3525
 0,72

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6748  0,01 0,02 42,2607  0,02 0,04
EUR 48,5852  0,05 0,11 49,2800  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,15 0,36 41,8800  0,15 0,36
EUR 48,4300  0,51 1,04 48,4600  0,51 1,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес