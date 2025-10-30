Фінансові новини
- 30.10.25
- 18:23
Китай буде закуповувати мільони тонн соєвих бобів у США
16:29 30.10.2025
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Китай погодився придбати 12 млн тонн соєвих бобів цього року.
Його слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".
Бессент заявив, що додатково до 12 млн тонн соєвих бобів цього року, Китай погодився впродовж наступних трьох років купувати щонайменше 25 млн тонн щорічно.
"Отже, наші чудові фермери, які вирощують сою і яких китайці використовували як політичних заручників, - це вже в минулому, і тепер вони мають процвітати в наступні роки", - заявив він.
Президент Дональд Трамп раніше заявив, що Китай закупить "величезні" обсяги американської сої, після зустрічі з його колегою Сі Цзіньпіном, на якій було укладено широкомасштабну торговельну угоду.
Також Китай та США погодили угоду щодо популярного застосунку TikTok, Вашингтон очікує на реалізацію найближчим часом.
Зазначимо, в середині жовтня Трамп розкритикував Китай за відмову купувати американські соєві боби та заявив про контрзаходи, якщо китайські імпортери не поновлять закупівлі.
