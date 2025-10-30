Фінансові новини
- |
- 30.10.25
- |
- 15:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄЦБ знову зберіг ставки на колишньому рівні, як і очікувалося
15:41 30.10.2025 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) не став змінювати всі три основні процентні ставки за підсумками жовтневого засідання, що завершилося в четвер.
Як ідеться в повідомленні регулятора, ставку за депозитами залишено на рівні 2% річних, ставку основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставку за маржинальними кредитами - 2,4%.
Рішення збіглося з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.
Ставки утримуються на цих рівнях з липня.
Інфляція в єврозоні залишається поблизу середньострокової мети у 2%, і оцінка інфляційного прогнозу керівництвом регулятора загалом не змінилася порівняно з попереднім засіданням, ідеться в пресрелізі.
Економіка єврозони продовжує зростати, незважаючи на складну ситуацію у світі, зокрема завдяки сильному ринку праці та впливу нещодавніх знижень ставок ЄЦБ, наголошується в повідомленні. Водночас керівництво регулятора наголосило, що макроекономічний прогноз залишається невизначеним, особливо через геополітичну напруженість і торговельні суперечки.
"Рада керівників має твердий намір забезпечити стабілізацію інфляції на цільовому рівні у 2%", - ідеться в повідомленні. Під час визначення потрібного курсу грошово-кредитної політики ЄЦБ звертатиме увагу на статдані, які надходитимуть, і ухвалюватиме рішення на кожному засіданні окремо.
Рішення щодо зміни або збереження відсоткових ставок будуть, зокрема, ґрунтуватися на прогнозах для інфляції та пов'язаних із ними ризиків. ЄЦБ готовий коригувати всі наявні в нього інструменти для того, щоб інфляція стабілізувалася біля цільового рівня.
Портфель паперів, придбаних ЄЦБ у рамках програм викупу активів PEPP і APP, скорочується помірними і передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються, наголошується у пресрелізі.
Курс євро в парі з доларом за даними на 15:23 к.ч. знижується на 0,3% і перебуває на рівні $1,1564 порівняно з $1,1602 на закриття попередньої сесії.
Європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 втрачає 0,55%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
ТОП-НОВИНИ
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
|Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|ЄЦБ знову зберіг ставки на колишньому рівні, як і очікувалося
|Reuters: Німеччина розглядає можливість націоналізувати «дочку» Роснєфті після санкцій Трампа
|В Україні почали випробування новітньої японської розробки в сфері меліорації
|Переможця виборів у Нідерландах не визначать ще кілька днів через малий відрив між лідерами
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
|Словенія продовжуватиме військову підтримку України - глава МЗС
Бізнес
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+