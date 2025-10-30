Авторизация

ЄЦБ знову зберіг ставки на колишньому рівні, як і очікувалося

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) не став змінювати всі три основні процентні ставки за підсумками жовтневого засідання, що завершилося в четвер.

Як ідеться в повідомленні регулятора, ставку за депозитами залишено на рівні 2% річних, ставку основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставку за маржинальними кредитами - 2,4%.

Рішення збіглося з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.

Ставки утримуються на цих рівнях з липня.

Інфляція в єврозоні залишається поблизу середньострокової мети у 2%, і оцінка інфляційного прогнозу керівництвом регулятора загалом не змінилася порівняно з попереднім засіданням, ідеться в пресрелізі.

Економіка єврозони продовжує зростати, незважаючи на складну ситуацію у світі, зокрема завдяки сильному ринку праці та впливу нещодавніх знижень ставок ЄЦБ, наголошується в повідомленні. Водночас керівництво регулятора наголосило, що макроекономічний прогноз залишається невизначеним, особливо через геополітичну напруженість і торговельні суперечки.

"Рада керівників має твердий намір забезпечити стабілізацію інфляції на цільовому рівні у 2%", - ідеться в повідомленні. Під час визначення потрібного курсу грошово-кредитної політики ЄЦБ звертатиме увагу на статдані, які надходитимуть, і ухвалюватиме рішення на кожному засіданні окремо.

Рішення щодо зміни або збереження відсоткових ставок будуть, зокрема, ґрунтуватися на прогнозах для інфляції та пов'язаних із ними ризиків. ЄЦБ готовий коригувати всі наявні в нього інструменти для того, щоб інфляція стабілізувалася біля цільового рівня.

Портфель паперів, придбаних ЄЦБ у рамках програм викупу активів PEPP і APP, скорочується помірними і передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються, наголошується у пресрелізі.

Курс євро в парі з доларом за даними на 15:23 к.ч. знижується на 0,3% і перебуває на рівні $1,1564 порівняно з $1,1602 на закриття попередньої сесії.

Європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 втрачає 0,55%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

