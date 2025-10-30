Reuters: Німеччина розглядає можливість націоналізувати «дочку» Роснєфті після санкцій Трампа

У Німеччині знову почалися дискусії щодо можливості націоналізувати дочірню компанію російської Роснєфті Rosneft Deutschland. Про це повідомило Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з переговорами.

29 жовтня Мінфін США видав ліцензію про звільнення німецької "дочки" Роснєфті від санкцій США до квітня 2026 року. Уряд Німеччини взяв під тимчасове управління активи Rosneft Deutschland у вересні 2022 року, щоб гарантувати енергетичну безпеку держави. Угода про тимчасове управління поновлюється кожні шість місяців, але може бути скасована в суді, оскільки з кожним поновленням перевіряється правова основа для таких заходів.

Співрозмовники Reuters зазначили, що постійне звільнення від санкцій залишається бажаним варіантом для Берліна, але німецькі чиновники також розглядають можливість націоналізації та продажу компанії іноземному інвестору.

Rosneft Deutschland володіє контрольним пакетом акцій нафтопереробного заводу Schwedt, який постачає більшу частину палива Берліну, зокрема до аеропорту, бензин для заправок по всій східній Німеччині та ключові інгредієнти для місцевої хімічної промисловості. Компанія також має частки в нафтопереробних заводах MiRo та Bayernoil.

До цього Берлін уникав конфіскації активів Роснєфті через побоювання щодо виплат компенсації Москві.

Агентство пише, що російські ЗМІ оцінюють вартість німецьких активів Роснєфті у близько $7 млрд, хоча один зі співрозмовників заявив, що справжня вартість може бути меншою більш ніж вдвічі.

"Дочка" Роснєфті у Німеччині зараз купує нафту у Казахстану, а не в Росії, як було раніше, однак вона транспортується через російський трубопровід "Дружба".

Джерела Bloomberg повідомляли, що США надали Німеччині лише шість місяців на те, щоб розв'язати питання подальшого управління активами Роснєфті.