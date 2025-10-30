Фінансові новини
Китай пообіцяв співпрацювати із США щодо TikTok
13:07 30.10.2025 |
Китай пообіцяв співпрацювати з США для вирішення долі американських активів популярного застосунку TikTok.
Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".
Міністерство торгівлі Китаю заявило в четвер, 30 жовтня про прагнення належним чином вирішити питання, пов'язані з TikTok, не називаючи конкретних деталей.
Угода, яку хоче Трамп, передбачає відокремлення американських активів TikTok у нове підприємство, яке належатиме переважно американським інвесторам, а частка ByteDance скоротиться до менше ніж 20%, як того вимагає закон про національну безпеку.
Якщо угода буде укладена, це усуне постійну проблему у відносинах між Пекіном і Вашингтоном і стане сигналом прогрес у більш широких переговорах.
27 жовтня писали, що переговорні команди США і Китаю домовилися про "рамку" торговельної угоди між країнами перед очікуваною зустріччю президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
