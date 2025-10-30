Авторизация

Китай пообіцяв співпрацювати із США щодо TikTok

 

Китай пообіцяв співпрацювати з США для вирішення долі американських активів популярного застосунку TikTok.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Міністерство торгівлі Китаю заявило в четвер, 30 жовтня про прагнення належним чином вирішити питання, пов'язані з TikTok, не називаючи конкретних деталей.

Угода, яку хоче Трамп, передбачає відокремлення американських активів TikTok у нове підприємство, яке належатиме переважно американським інвесторам, а частка ByteDance скоротиться до менше ніж 20%, як того вимагає закон про національну безпеку.

Якщо угода буде укладена, це усуне постійну проблему у відносинах між Пекіном і Вашингтоном і стане сигналом прогрес у більш широких переговорах.

27 жовтня писали, що переговорні команди США і Китаю домовилися про "рамку" торговельної угоди між країнами перед очікуваною зустріччю президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Ключові теги: США, Китай
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6748  0,01 0,02 42,2607  0,02 0,04
EUR 48,5852  0,05 0,11 49,2800  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,02 0,05 42,0100  0,02 0,05
EUR 48,7900  0,15 0,31 48,8250  0,14 0,30

