ВВП єврозони в III кварталі зріс на 0,2% - сильніше за прогноз
13:04 30.10.2025 |
Економіка єврозони в третьому кварталі 2025 року збільшилася на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який надав попередні дані.
У річному вираженні зростання ВВП становило 1,3%.
Експерти в середньому очікували збільшення обсягу ВВП єврозони на 0,1% у поквартальному і на 1,2% у річному вираженні.
У другому кварталі економіка єврозони зросла на 0,1% порівняно з трьома попередніми місяцями і на 1,5% відносно того ж кварталу минулого року.
Обсяги ВВП Німеччини, а також Італії, в липні-вересні не змінилися до попереднього кварталу, у Франції було відзначено зростання на 0,5%, в Іспанії - на 0,6%.
Економіка ЄС у минулому кварталі збільшилася на 0,3% у поквартальному вираженні та на 1,5% у річному.
Це перша оцінка зміни ВВП із трьох. Другу оцінку буде опубліковано 14 листопада.
