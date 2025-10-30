ВВП єврозони в III кварталі зріс на 0,2% - сильніше за прогноз

Економіка єврозони в третьому кварталі 2025 року збільшилася на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який надав попередні дані.

У річному вираженні зростання ВВП становило 1,3%.

Експерти в середньому очікували збільшення обсягу ВВП єврозони на 0,1% у поквартальному і на 1,2% у річному вираженні.

У другому кварталі економіка єврозони зросла на 0,1% порівняно з трьома попередніми місяцями і на 1,5% відносно того ж кварталу минулого року.

Обсяги ВВП Німеччини, а також Італії, в липні-вересні не змінилися до попереднього кварталу, у Франції було відзначено зростання на 0,5%, в Іспанії - на 0,6%.

Економіка ЄС у минулому кварталі збільшилася на 0,3% у поквартальному вираженні та на 1,5% у річному.

Це перша оцінка зміни ВВП із трьох. Другу оцінку буде опубліковано 14 листопада.