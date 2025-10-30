Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зведений індекс довіри в єврозоні в жовтні збільшився до максимуму за 2,5 роки

 

Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в жовтні підвищився до 96,8 пункта, ідеться у звіті Європейської комісії.

Це максимум із квітня 2023 року.

У вересні, згідно з переглянутими даними, індикатор становив 95,6 пункту, а не 95,5 пункту, як повідомлялося раніше.

Аналітики в середньому очікували підйому показника до 95,7 пункту з раніше оголошеного вересневого рівня, за даними Trading Economics.

Індекс довіри в промисловому секторі єврозони цього місяця підвищився до мінус 8,2 пункту з мінус 10,1 пункту у вересні, у сфері послуг - до 4 пунктів з 3,7 пункту.

Індикатор споживчої довіри в жовтні збільшився до мінус 14,2 пункту з мінус 14,9 пункту у вересні.

Індикатор інфляційних очікувань серед європейців знизився до 21,9 пункту з 24 пунктів місяцем раніше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6748  0,01 0,02 42,2607  0,02 0,04
EUR 48,5852  0,05 0,11 49,2800  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,02 0,05 42,0100  0,02 0,05
EUR 48,7900  0,15 0,31 48,8250  0,14 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес