Зведений індекс довіри в єврозоні в жовтні збільшився до максимуму за 2,5 роки

Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в жовтні підвищився до 96,8 пункта, ідеться у звіті Європейської комісії.

Це максимум із квітня 2023 року.

У вересні, згідно з переглянутими даними, індикатор становив 95,6 пункту, а не 95,5 пункту, як повідомлялося раніше.

Аналітики в середньому очікували підйому показника до 95,7 пункту з раніше оголошеного вересневого рівня, за даними Trading Economics.

Індекс довіри в промисловому секторі єврозони цього місяця підвищився до мінус 8,2 пункту з мінус 10,1 пункту у вересні, у сфері послуг - до 4 пунктів з 3,7 пункту.

Індикатор споживчої довіри в жовтні збільшився до мінус 14,2 пункту з мінус 14,9 пункту у вересні.

Індикатор інфляційних очікувань серед європейців знизився до 21,9 пункту з 24 пунктів місяцем раніше.

