Bloomberg: Європейський центробанк має намір запустити цифровий євро до 2029 року

Європейський центральний банк має намір запустити цифровий євро до 2029 року, якщо до цього часу буде затверджено відповідну правову базу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з перебігом проєкту.

Співробітники ЄЦБ продовжать підготовчі роботи після закінчення поточного етапу, який завершується наприкінці жовтня.

Ініціатива зі створення цифрового євро обговорюється з 2020 року, а формальна підготовка стартувала наприкінці 2023 року. За даними джерел агентства, подальші кроки будуть узгоджені на зустрічі в Італії, де представники ЄЦБ сподіваються отримати політичну підтримку.

Якщо все пройде за планом, ця зустріч дасть змогу запустити процес законодавчого затвердження в найближчі чотири роки, стверджують автори матеріалу.

Однак проєкт, як і раніше, викликає суперечки серед учасників ринку. Банки, депутати Європарламенту і деякі держави-члени ЄС висловлюють сумніви в необхідності цифрового євро, вказуючи на ризики витоку даних і ослаблення ролі комерційних банків.

Законопроєкт про розробку активу перебуває на розгляді Європарламенту, але просувається повільно через політичні розбіжності та вибори 2024 року, вважають експерти. За словами члена правління ЄЦБ П'єро Чіполлоні, консенсусу щодо документа може бути досягнуто не раніше травня 2026 року.

Політик зазначив, що цифровий євро забезпечить європейцям доступ до безпечних і безплатних цифрових платежів навіть в умовах криз - чи то війна, чи то збій інфраструктури, чи то кібератака.

На тлі європейських дискусій лише деякі країни реально просунулися в цьому напрямку. За даними аналітичного центру Atlantic Council, тільки Нігерія, Багамські Острови і Ямайка запустили свою цифрову валюту центрального банку (CBDC), тоді як ще 49 країн перебувають на пілотній стадії.

Згідно з даними Human Rights Foundation, CBDC можуть підвищити ефективність платежів і доступність фінансових послуг. Однак вони також створюють загрози для конфіденційності та збільшують ризики корупції при державному контролі.

Попри політичні розбіжності, проєкт цифрового євро залишається одним із пріоритетів ЄЦБ. Регулятор бачить у ньому інструмент зміцнення фінансового суверенітету Європи та альтернативу приватним стейблкоїнам, стверджують експерти Bloomberg.

Нагадаємо, ми писали, що ЄС розглядають мережі Ethereum і Solana для запуску цифрового євро.