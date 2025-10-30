Авторизация

Переможця виборів у Нідерландах не визначать ще кілька днів через малий відрив між лідерами

 

У Нідерландах переможця парламентських виборів, ймовірно, визначатимуть ще кілька днів через історично мінімальний відрив між лідерами - ліберальною центристською політсилою "Демократія 66" (D66) і ультраправою Партією свободи (PVV) Герта Вілдерса.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами NOS.

Відрив між D66 і партією Вілдерса наразі складає лише 1894 голоси, опрацьовано вже понад 99% результатів. Спершу ліберали лідирували з мінімальною перевагою у близько 2000 голосів, згодом поступившись ультраправій Партії свободи. З надходженням ще частини голосів відрив між ними знову скоротився.

Це перша за десятиліття ситуація, коли між лідерами перегонів настільки незначний відрив. Останній раз подібний випадок був на виборах 1952 року, коли Католицька народна партія і лейбористи здобули по 30 мандатів.

Після реформи 1956 року, відколи кількість мандатів становить 150, ще не було жодного випадку, щоб конкуруючі найбільші партії отримали рівну кількість мандатів.

В Амстердамі підрахунок голосів ще триває, а через мінімальну різницю між лідерами вага кожного бюлетеня стає ще більшою.

Виборча комісія зобов'язала проводити перерахунок у разі розбіжності більш як на 2% між виборцями, що з'явилися на дільницю, та кількістю бюлетенів на дільниці. Проте масові перерахунки вважають вкрай малоймовірним сценарієм.

Втім, вже очевидно, що партія Вілдерса втрачає 11 мандатів, порівняно з попереднім скликанням.

Нагадаємо, парламентські вибори у Нідерландах 29 жовтня були достроковими. Їх спровокувало рішення лідера ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з чотирипартійної коаліції через недостатні, на його думку, заходи з протидії міграції.
 

