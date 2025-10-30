Авторизация

Південна Корея заплатить США $350 мільярдів за зниження мит - Трамп

 

Президент США Дональд Трамп без уточнення деталей заявив, що Південна Корея заплатить Штатам 350 млрд дол. за зниження мит.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це глава Білого дому написав у своїй мережі Truth Social.

"Південна Корея погодилася заплатити 350 млрд дол. за зниження мит, які стягуються Сполученими Штатами. Вони також погодилися купувати багато нашої нафти й газу, а інвестиції до США заможних південнокорейських компаній та бізнесменів перевищать 600 млрд дол.", - заявив Трамп.

Він додав, що затвердив будівництво Південною Кореєю автономних підводного човна на заміну чинних дизельних підводних човнів. "Наш військовий альянс - міцніший, ніж будь-коли", - запевнив президент США.
Ключові теги: Корея, США
 

