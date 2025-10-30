Авторизация

Трамп розповів, що домовився із Сі «майже про все»

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

Про це американський президент сказав у спілкуванні із журналістами на борту Air Force One, його цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за словами Трампа, вони із Сі досягли торговельної угоди, яка може бути підписана найближчим часом, хоча він не поділився жодними додатковими подробицями.

На запитання журналіста про те, як скоро, на його думку, може бути укладена угода, Трамп відповів: "Я думаю, що досить скоро, у нас не так багато серйозних перешкод".

"У нас є угода. Тепер ми будемо переглядати її щороку, але я думаю, що угода буде діяти протягом тривалого часу. Ця угода укладена на один рік, і ми продовжимо її через рік", - додав він.

Він додав, що він і Сі домовилися "майже про все", включаючи торгівлю соєю і тарифи, пов'язані з фентанілом.

"Ми обговорили багато з тих питань, про які ви весь час говорите", - зауважив Трамп.

Він також назвав Сі "великим лідером".

"Загалом, я б сказав, що за шкалою від 0 до 10, де 10 - найвищий бал, ця зустріч заслуговує на 12", - додав Трамп.

Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.

Зокрема, ЗМІ писали, що адміністрація Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією на маршрутах до і з США.
Ключові теги: США, Китай
 

