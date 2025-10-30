Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Конгресі США виступили проти передислокації американських військ з Європі

 

Очільники комітетів з питань збройних сил Палати представників і Сенату США - Майк Роджерс і Роджер Вікер - виступили проти передислокації частини військового контингенту у Східній Європі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві Роджерса і Вікера.

Конгресмени-республіканці сказали, що "рішуче виступають проти" передислокації ротаційної бригади у Румунії та ініційованого Пентагоном процесу, "що може призвести до подальшого скорочення американських військ у Східній Європі".

Вони нагадали, що президент США Дональд Трамп нещодавно пообіцяв не виводити американські війська з Європи.

"Президент має рацію, що розташування американських військ у Європі потрібно змінювати, оскільки НАТО бере на себе додаткове навантаження, а характер війни змінюється. Але це оновлення має бути широко скоординоване як всередині уряду США, так і з НАТО", - зазначають конгресмени.

Роджерс і Вікер також вказують, що анонсоване переозброєння Європи під тиском адміністрації Трампа потребує часу, а передчасне виведення американських військ зі східного флангу НАТО "підриває ефект стримування і створює ризик подальшої російської агресії".

"На жаль, рішення Пентагону видається нескоординованим і прямо суперечить стратегії президента", - підсумовують вони.

Раніше у середу Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з'явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.
Ключові теги: США, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0000  0,05 0,12 42,0300  0,05 0,12
EUR 48,9400  0,01 0,02 48,9700  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес