Катар підписав 17-річний контракт на постачання LNG до Індії
23:24 29.10.2025 |
Катарська держкомпанія QatarEnergy уклала багаторічну угоду про постачання зрідженого природного газу (LNG) індійській державній нафтовій корпорації Гуджарату (GSPC). Повідомлення про це опубліковане 29 жовтня на сайті QatarEnergy.
Згідно з умовами 17-річного контракту річний обсяг постачання LNG становитиме до 1 млн тонн.
Законтрактовані обсяги LNG постачатимуться на умовах DES (Delivered Ex Ship - постачання з судна) на термінали в Індії, починаючи з 2026 року.
Контракт між QatarEnergy та GSPC заснований на їхній першій довгостроковій угоді про постачання LNG, підписаній у 2019 році.
