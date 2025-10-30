Катар підписав 17-річний контракт на постачання LNG до Індії

Катарська держкомпанія QatarEnergy уклала багаторічну угоду про постачання зрідженого природного газу (LNG) індійській державній нафтовій корпорації Гуджарату (GSPC). Повідомлення про це опубліковане 29 жовтня на сайті QatarEnergy.

Згідно з умовами 17-річного контракту річний обсяг постачання LNG становитиме до 1 млн тонн.

Законтрактовані обсяги LNG постачатимуться на умовах DES (Delivered Ex Ship - постачання з судна) на термінали в Індії, починаючи з 2026 року.

Контракт між QatarEnergy та GSPC заснований на їхній першій довгостроковій угоді про постачання LNG, підписаній у 2019 році.