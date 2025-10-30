Авторизация

Венс вважає лютневу сварку із Зеленським у Білому домі «найвідомішою річчю» в його кар'єрі

 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що сварка з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті є одним з найвідоміших моментів в його карʼєрі.

Про це він розповів у програмі Pod Force One.

Венс каже, що та сутичка була «мабуть, найвідомішою річчю, яку я коли-небудь робив, або, можливо, коли-небудь зроблю».

За його словами, відносини між США та Україною «стали набагато продуктивнішими» після тієї сварки. «Ми перегорнули нову сторінку», - заявив Венс.

Віцепрезидент додав, що Вашингтон намагається налагодити продуктивні відносини як з українцями, так і з росіянами, тому що хоче «покласти край цьому конфлікту». На його думку, він та американський президент Дональд Трамп мають «дуже хороші робочі відносини з усіма сторонами».

Сварка в Овальному кабінеті

28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб уперше зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Очікувалося, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини.

Проте певної миті на зустрічі між Зеленським, Трампом й віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка щодо російсько-української війни.

Венс заявив, що війну між росією та Україною потрібно врегулювати за допомогою дипломатії. У відповідь український президент заявив, що вже підписував угоду з путіним у присутності президента Франції та канцлера Німеччини.

Зеленський також заявив, що в разі підписання поганої угоди між рф і Україною Сполучені Штати «відчують це». Венс і Трамп обурилися й відповіли, що їм «буде чудово», а також додали, що Зеленський не має права нав'язувати свою думку.

Президент України достроково залишив Білий дім, а угоду про корисні копалини не підписали. Після цього Трамп написав, що Зеленський «не готовий до миру», але додав, що він «може повернутися», коли змінить свою думку.

Тим часом низка світових лідерів стали на бік Зеленського. Серед них - президент Франції Емманюель Макрон та премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.
За матеріалами: hromadske.ua
