СБ прогнозує зниження світових цін на сировину у 2026 р. до мінімумів з 2020 р.

Світові ціни на сировинні товари знижуватимуться в найближчі два роки на тлі ослаблення темпів зростання глобальної економіки, збільшення надлишку пропозиції нафти, а також невизначеності в економічній політиці, йдеться в огляді Світового банку (СБ) Commodity Markets Outlook.

Індекс цін на сировину, що розраховується СБ, знизиться на 7% як 2025 року, так і 2026 року, внаслідок чого він опуститься до мінімумів із 2020 року, прогнозують експерти організації.

Незважаючи на зниження, ціни на сировинні товари, як і раніше, перевищують доковідні рівні: прогнози СБ на 2025 і 2026 рр. припускають, що ціновий індекс буде відповідно на 23% і 14% вищим, ніж 2019 року.

"Глобальний надлишок нафти значно збільшився 2025 року і, як очікується, наступного року перевищить зафіксований 2020 року максимум на 65%", - йдеться в огляді. Експерти СБ зазначають, що зростання попиту на нафту у світі сповільнюється, зокрема, у зв'язку зі збільшенням попиту на електромобілі та гібриди.

Згідно з прогнозом організації, середня ціна нафти Brent цього року становитиме $68 за барель і опуститься до мінімальних за п'ять років $60 за барель наступного року. Загалом світові ціни на енергоносії, як очікується, знизяться на 12% 2025 року і на 10% 2026-го.

СБ прогнозує зменшення цін на продовольство на 6,1% у поточному та на 0,3% наступного року.

В огляді наголошується, що дорогоцінні метали подорожчали до рекордних максимумів цього року внаслідок попиту на найнадійніші активи і покупки світовими центробанками. Очікується, що ціна золота зросте 2025 року на 42% і ще на 5% наступного, срібла - відповідно на 34% і 8%.

"Індекс цін на сировину протягом прогнозного періоду може знизитися більше, ніж очікується, якщо зростання світової економіки залишається слабким на тлі торговельної напруженості та невизначеності в економічній політиці. Збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+ понад очікувані обсяги може посилити надлишок пропозиції на ринку і призвести до додаткового зниження цін. Різке зростання продажу електромобілів, яке очікується до 2030 року, може ще сильніше скоротити попит на нафту", - йдеться в огляді.

З іншого боку, геополітичні чинники можуть підштовхнути вгору ціни на нафту і дорогоцінні метали, попереджає СБ. Ціни на нафту також можуть виявитися вищими за базові прогнози в разі, якщо ринок опиниться під впливом додаткових санкцій.