Європейське космічне агентство має намір розробити мережу військових розвідувальних супутників на суму близько EUR1 млрд
17:42 29.10.2025 |
Європейське космічне агентство (ЄКА) звернеться до країн-учасниць цієї організації з проханням надати близько EUR1 млрд на розробку мережі військових розвідувальних супутників, повідомляє в середу Euractiv.
"Генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер заявив Euractiv, що організація попросить владу країн про грошовий внесок у розмірі приблизно EUR1 млрд для розробки мережі розвідувальних супутників військового призначення", - передає портал.
За даними Euractiv, керівництво ЄКА виступить із цим зверненням на саміті в Бремені в листопаді.
Зазначається, що попередні проєкти агентства, наприклад, супутникова система навігації "Галілео" (Galileo) - альтернатива системі GPS; і супутникова мережа "Коперник" (Copernicus), призначена для спостережень за змінами клімату, замислювалися для "суто цивільних цілей".
Euractiv також нагадує про "мирні цілі" ЄКА, проголошені в конвенції про її створення від 30 травня 1975 року. "В угоді не потрібно нічого змінювати, ми це детально обговорювали минулого року. Під "мирними цілями" мається на увазі оборона", - заявив Ашбахер у бесіді з порталом.
За словами глави ЄКА, "найкращий доказ згоди саме з таким розумінням цього формулювання - прохання країн представити програму військових супутників".
