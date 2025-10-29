Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейське космічне агентство має намір розробити мережу військових розвідувальних супутників на суму близько EUR1 млрд

 

Європейське космічне агентство (ЄКА) звернеться до країн-учасниць цієї організації з проханням надати близько EUR1 млрд на розробку мережі військових розвідувальних супутників, повідомляє в середу Euractiv.

"Генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер заявив Euractiv, що організація попросить владу країн про грошовий внесок у розмірі приблизно EUR1 млрд для розробки мережі розвідувальних супутників військового призначення", - передає портал.

За даними Euractiv, керівництво ЄКА виступить із цим зверненням на саміті в Бремені в листопаді.

Зазначається, що попередні проєкти агентства, наприклад, супутникова система навігації "Галілео" (Galileo) - альтернатива системі GPS; і супутникова мережа "Коперник" (Copernicus), призначена для спостережень за змінами клімату, замислювалися для "суто цивільних цілей".

Euractiv також нагадує про "мирні цілі" ЄКА, проголошені в конвенції про її створення від 30 травня 1975 року. "В угоді не потрібно нічого змінювати, ми це детально обговорювали минулого року. Під "мирними цілями" мається на увазі оборона", - заявив Ашбахер у бесіді з порталом.

За словами глави ЄКА, "найкращий доказ згоди саме з таким розумінням цього формулювання - прохання країн представити програму військових супутників".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9850  0,03 0,08 42,0150  0,04 0,08
EUR 48,9700  0,04 0,08 48,9100  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес