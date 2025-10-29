Фінансові новини
- |
- 29.10.25
- |
- 17:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США назвали скорочення свого контингенту в Європі «позитивним знаком»
17:33 29.10.2025 |
Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті командування.
Американські військові анонсували передислокацію 2-ї бойової бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії до бази в штаті Кентуккі у межах "ретельно спланованого процесу", ініційованого главою Пентагону.
"Це не означає виведення американських військ з Європи або послаблення зобов'язань перед НАТО та за статтею 5 Північноатлантичного договору. Навпаки, це позитивний знак зростання потенціалу та відповідальності Європи", - ідеться в повідомленні.
Там додали, що зміна у розміщенні військових сил США "не змінить безпекову ситуацію в Європі".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
ТОП-НОВИНИ
|У Росії дрони атакували НПЗ та хімзавод, закривалися понад 10 аеропортів - ЗМІ
|Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову
|Нетаньяху наказав вдарити по Газі через порушення перемир'я ХАМАСом
|У Верховній Раді зареєстровано законопроект про «реєстр дропів»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Європейське космічне агентство має намір розробити мережу військових розвідувальних супутників на суму близько EUR1 млрд
|У США назвали скорочення свого контингенту в Європі «позитивним знаком»
|У Франції взяли на озброєння нову балістичну ракету для атомних підводних човнів
|Reuters: Прем'єрка Японії заявила Трампу, що країна поки не відмовиться від газу і нафти з РФ
|ЄС допомагатиме українським експортерам вийти на ринки третіх країн
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
Бізнес
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+
|Nike показала перше взуття з електроприводом
|Повернення до бензину: Porsche втратив майже мільярд євро
|Китай представив UBIOS — власну альтернативу BIOS та UEFI для уникнення західних технологій
|OpenAI анонсувала нові функції для ШІ-браузера ChatGPT Atlas