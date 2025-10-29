Авторизация

У США назвали скорочення свого контингенту в Європі «позитивним знаком»

 

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті командування.

Американські військові анонсували передислокацію 2-ї бойової бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії до бази в штаті Кентуккі у межах "ретельно спланованого процесу", ініційованого главою Пентагону.

"Це не означає виведення американських військ з Європи або послаблення зобов'язань перед НАТО та за статтею 5 Північноатлантичного договору. Навпаки, це позитивний знак зростання потенціалу та відповідальності Європи", - ідеться в повідомленні.

Там додали, що зміна у розміщенні військових сил США "не змінить безпекову ситуацію в Європі".
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9850  0,03 0,08 42,0150  0,04 0,08
EUR 48,9700  0,04 0,08 48,9100  0,06 0,12

