У США назвали скорочення свого контингенту в Європі «позитивним знаком»

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті командування.

Американські військові анонсували передислокацію 2-ї бойової бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії до бази в штаті Кентуккі у межах "ретельно спланованого процесу", ініційованого главою Пентагону.

"Це не означає виведення американських військ з Європи або послаблення зобов'язань перед НАТО та за статтею 5 Північноатлантичного договору. Навпаки, це позитивний знак зростання потенціалу та відповідальності Європи", - ідеться в повідомленні.

Там додали, що зміна у розміщенні військових сил США "не змінить безпекову ситуацію в Європі".