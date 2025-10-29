Фінансові новини
- 29.10.25
- 17:47
RSS
мапа сайту
У Франції взяли на озброєння нову балістичну ракету для атомних підводних човнів
16:58 29.10.2025 |
Міністерство збройних сил Франції оголосило, що третя версія балістичної ракети M51 підводного базування з 24 жовтня 2025 року надійшла на озброєння. Про це пише Naval News.
Йдеться про ракету M51.3, яка встановлюватиметься на атомних підводних човнах Le Triomphant ВМС Франції.
Розроблена ArianeGroup під наглядом французького Агентства оборонних закупівель і технологій DGA, ракета має покращену дальність, точність і проникну здатність.
Стверджується, що нова ракета посилює довіру до океанічного компонента ядерного стримування Франції перед лицем розвитку протиракетної оборони супротивника.
Посилаючись на дані з відкритих джерел, видання вказує на такі характеристики M51:
- Вага: 52 тис. кг;
- Довжина: 12 м;
- Діаметр: 2,3 м;
- Робоча дальність: 8000-1000 км зі швидкістю 25 Махів.
Дані з відкритих джерел вказують на вагу M51 - 52 000 кг, довжину 12,0 м та діаметр 2,3 м. Повідомляється, що робоча дальність M51 становить від 8 000 до 10 000 км зі швидкістю 25 Махів.
Перший випробувальний запуск балістичної ракети M51 був успішно здійснений 9 листопада 2006 року. Шосте випробування ракети, проведене 5 травня 2013 року, закінчилося невдачею. Останні випробування M51 у вересні 2015 року, липні 2016 року, червні 2020 року, квітні 2021 року та квітні 2023 року були успішними.
Французькі військові оголосили, що 18 листопада 2023 року успішно провели випробувальний запуск нової балістичної ракети підводного базування (SLBM) з наземного випробувального об'єкта. Це був перший в історії запуск M51.3 SLBM.
У вересні 2025 року стало відомо, що Франція розпочала розробку нової версії міжконтинентальної балістичної ракети M51.4 для французьких підводних стратегічних човнів.
