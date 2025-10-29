Авторизация

Reuters: Прем'єрка Японії заявила Трампу, що країна поки не відмовиться від газу і нафти з РФ

 

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила президенту США Дональду Трампу на зустрічі, що заборонити імпорт російського зрідженого природного газу (LNG) буде складно. Про це агентству Reuters повідомили двоє неназваних японських урядовців.

Питання російського LNG обговорювалося під час двосторонньої зустрічі лідерів у вівторок, і Такаїчі попросила Трампа врахувати енергетичні потреби Японії, сказали співрозмовники.

Агентство зазначило, що російські постачання становлять майже 9% від загального імпорту LNG до Японії, а японські компанії Mitsui та Mitsubishi утримують частки в проєкті "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії.

Напередодні поїздки Трампа до Азії цього тижня США закликали покупців російських енергоносіїв, включно з Японією, припинити імпорт та запровадити санкції проти двох російських нафтових гігантів "Роснєфть" та "Лукойл", щоб чинити тиск на Москву та змусити її припинити війну проти України.

Японія збільшила закупівлі LNG у США за останні кілька років, намагаючись диверсифікувати постачання свого основного постачальника Австралії та підготуватися до закінчення терміну дії контрактів із "Сахаліном-2". Більшість постачань із проєкту "Сахалін-2" припиняться з 2028-го до 2033 року.

Основну частину потреб Японії у нафті покривають постачання з Близького Сходу. Країна купує менше ніж 1% свого імпорту нафти з Росії в рамках режиму звільнення від санкцій, термін дії якого закінчується в грудні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

