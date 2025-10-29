Фінансові новини
- |
- 29.10.25
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Reuters: Прем'єрка Японії заявила Трампу, що країна поки не відмовиться від газу і нафти з РФ
16:52 29.10.2025 |
Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила президенту США Дональду Трампу на зустрічі, що заборонити імпорт російського зрідженого природного газу (LNG) буде складно. Про це агентству Reuters повідомили двоє неназваних японських урядовців.
Питання російського LNG обговорювалося під час двосторонньої зустрічі лідерів у вівторок, і Такаїчі попросила Трампа врахувати енергетичні потреби Японії, сказали співрозмовники.
Агентство зазначило, що російські постачання становлять майже 9% від загального імпорту LNG до Японії, а японські компанії Mitsui та Mitsubishi утримують частки в проєкті "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії.
Напередодні поїздки Трампа до Азії цього тижня США закликали покупців російських енергоносіїв, включно з Японією, припинити імпорт та запровадити санкції проти двох російських нафтових гігантів "Роснєфть" та "Лукойл", щоб чинити тиск на Москву та змусити її припинити війну проти України.
Японія збільшила закупівлі LNG у США за останні кілька років, намагаючись диверсифікувати постачання свого основного постачальника Австралії та підготуватися до закінчення терміну дії контрактів із "Сахаліном-2". Більшість постачань із проєкту "Сахалін-2" припиняться з 2028-го до 2033 року.
Основну частину потреб Японії у нафті покривають постачання з Близького Сходу. Країна купує менше ніж 1% свого імпорту нафти з Росії в рамках режиму звільнення від санкцій, термін дії якого закінчується в грудні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
ТОП-НОВИНИ
|У Росії дрони атакували НПЗ та хімзавод, закривалися понад 10 аеропортів - ЗМІ
|Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову
|Нетаньяху наказав вдарити по Газі через порушення перемир'я ХАМАСом
|У Верховній Раді зареєстровано законопроект про «реєстр дропів»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Європейське космічне агентство має намір розробити мережу військових розвідувальних супутників на суму близько EUR1 млрд
|У США назвали скорочення свого контингенту в Європі «позитивним знаком»
|У Франції взяли на озброєння нову балістичну ракету для атомних підводних човнів
|Reuters: Прем'єрка Японії заявила Трампу, що країна поки не відмовиться від газу і нафти з РФ
|ЄС допомагатиме українським експортерам вийти на ринки третіх країн
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
Бізнес
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+
|Nike показала перше взуття з електроприводом
|Повернення до бензину: Porsche втратив майже мільярд євро
|Китай представив UBIOS — власну альтернативу BIOS та UEFI для уникнення західних технологій
|OpenAI анонсувала нові функції для ШІ-браузера ChatGPT Atlas