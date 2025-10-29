Фінансові новини
29.10.25
17:46
RSS
мапа сайту
Банки та банківські технології
Politico: ЄС не може узгодити заяву щодо куль з Білорусі через позицію Угорщини
15:42 29.10.2025 |
Через позицію Угорщини ЄС зайшов у глухий кут в погодженні заяви від імені всіх країн-членів щодо вторгнення метеозондів з Білорусі до Литви.
Про це повідомляє видання Politico, пише "Європейська правда".
Спроби ЄС узгодити спільну позицію щодо Білорусі уже кілька днів залишаються заблокованими через намагання Угорщини пом'якшити формулювання документа.
Євросоюз наполягає на ухваленні заяви від імені всіх 27 країн-членів після інцидентів із повітряними кулями, які, за твердженням Литви, є елементом "гібридної війни".
Однак, за словами одного дипломата і двох посадовців, які погодилися анонімно прокоментувати закриті переговори, Угорщина лобіює, щоб ЄС не включав у заяву оцінку про те, що польоти куль є спробою дестабілізувати країни Євросоюзу.
Попри сподівання, що Будапешт зрештою відступить, суперечка призвела до того, що проєкт заяви, розісланий державам-членам у вівторок вранці, так і не просунувся далі.
Кулі, які, як вважається, використовують для контрабанди сигарет, викликали занепокоєння щодо авіаційної безпеки. Розвідслужби намагаються з'ясувати мотиви різкого зростання кількості таких запусків.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс в інтерв'ю виданню на початку тижня заявив, що ці інциденти демонструють необхідність посилити спільну підготовку ЄС та запровадити нові санкції проти Білорусі.
Нагадаємо, у середу, 29 жовтня, литовський уряд ухвалив рішення закрити на місяць прикордонні пункти "Шальчінінкай" і "Медінінкай" з Білоруссю через інциденти з кулями.
Очільник МЗС Литви заявив, що Вільнюс лишає за собою право зупинити транзит до і з Калінінграда після закриття білоруського кордону у відповідь на ситуацію з метеокулями.
Також він вважає, що його країна має "покласти край кріпацькій ментальності" у питанні Білорусі.
