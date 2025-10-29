Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Politico: ЄС не може узгодити заяву щодо куль з Білорусі через позицію Угорщини

 

Через позицію Угорщини ЄС зайшов у глухий кут в погодженні заяви від імені всіх країн-членів щодо вторгнення метеозондів з Білорусі до Литви.

Про це повідомляє видання Politico, пише "Європейська правда".

Спроби ЄС узгодити спільну позицію щодо Білорусі уже кілька днів залишаються заблокованими через намагання Угорщини пом'якшити формулювання документа.

Євросоюз наполягає на ухваленні заяви від імені всіх 27 країн-членів після інцидентів із повітряними кулями, які, за твердженням Литви, є елементом "гібридної війни".

Однак, за словами одного дипломата і двох посадовців, які погодилися анонімно прокоментувати закриті переговори, Угорщина лобіює, щоб ЄС не включав у заяву оцінку про те, що польоти куль є спробою дестабілізувати країни Євросоюзу.

Попри сподівання, що Будапешт зрештою відступить, суперечка призвела до того, що проєкт заяви, розісланий державам-членам у вівторок вранці, так і не просунувся далі.

Кулі, які, як вважається, використовують для контрабанди сигарет, викликали занепокоєння щодо авіаційної безпеки. Розвідслужби намагаються з'ясувати мотиви різкого зростання кількості таких запусків.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс в інтерв'ю виданню на початку тижня заявив, що ці інциденти демонструють необхідність посилити спільну підготовку ЄС та запровадити нові санкції проти Білорусі.

Нагадаємо, у середу, 29 жовтня, литовський уряд ухвалив рішення закрити на місяць прикордонні пункти "Шальчінінкай" і "Медінінкай" з Білоруссю через інциденти з кулями.

Очільник МЗС Литви заявив, що Вільнюс лишає за собою право зупинити транзит до і з Калінінграда після закриття білоруського кордону у відповідь на ситуацію з метеокулями.

Також він вважає, що його країна має "покласти край кріпацькій ментальності" у питанні Білорусі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9850  0,03 0,08 42,0150  0,04 0,08
EUR 48,9700  0,04 0,08 48,9100  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес