29.10.25
17:46
RSS
мапа сайту
Литва на місяць закрила кордон з Білоруссю
14:32 29.10.2025 |
Уряд Литви оголосив про закриття кордону з Білоруссю.
Рішення про закриття кордону було ухвалено на спеціальному засіданні уряду Литви. Пункт пропуску в «Мединінкай» буде закритий з деякими винятками, а пункт пропуску «Шалчинінкяй» - повністю. Винятком у Медниках стануть дипломатичні автомобілі, які пропустять через КПП.
Заборона діятиме до 30 листопада з можливістю продовження, повідомляє телеканал LRT.
Прикордонні переходи закриваютьсяч ас від часу через прибуття повітряних метеокуль із Білорусі до Литви. Зокрема, ввечері 26 жовтня були закрилі пункти пропуску «Шалчинінкяй» та «Мединінкай».
Через метеокулі литовські аеропорти чотири рази припиняти роботуминулого тижня. Десятки рейсів було відкладено та перенаправлено, це вплинуло на кілька тисяч пасажирів.
Раніше деякі литовські політики заявляли, що режим Олександра Лукашенка, запускаючи повітряні кулі, має кілька цілей: одна з них - чинити тиск на литовський уряд, друга - контрабанда, на якій можна заробити чималі гроші.
