Трампу у Південній Кореї подарували копію золотої корони та вручили найвищу державну нагороду

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон подарував президенту США Дональду Трампу копію золотої корони з давнього корейського королівства та вручив йому найвищу державну нагороду під час державного візиту американського лідера.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Церемонія відбулася у Національному музеї міста Кьонджу на південному сході країни - колишній столиці королівства Сілла (57 р. до н. е. - 935 р. н. е.). Репліка золотої корони з гробниці Чхонмачонг була представлена Трампу під час офіційного вітання.

«За нову довіру та дружбу між Південною Кореєю і Сполученими Штатами», - сказав Лі, передаючи Трампу корону, упаковану в скляну коробку.









Оригінал цієї корони, знайдений археологами у 1973 році в гробниці Чхонмачонг у Кьонджу, вважається шедевром стародавньої корейської металургії.

Президент Лі, який був у золотій краватці, також вручив Трампу Великий орден «Мугунхва» - найвищу нагороду країни - на знак визнання його внеску в мир на Корейському півострові та його постійної ролі у підтримці миру.

Це перший випадок, коли президент США отримав таку нагороду.