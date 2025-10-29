Новозеландська компанія таємно страхувала тіньовий флот РФ на десятки мільярдів доларів - Reuters

Новозеландська компанія Maritime Mutual страхувала танкери, які перевозили підсанкційну нафту з Росії та Ірану, на десятки мільярдів американських доларів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Самою ж компанією Maritime Mutual керує 75-річний британець Пол Ранкін та члени його родини. Уже понад два десятиліття вона страхує все: від буксирів до поромів та вантажних суден.

Зазначається, що новозеландський страховик також допоміг в торгівлі іранською та російською нафтою на десятки мільярдів доларів, надаючи суднам, що обходять західні санкції, страхування, необхідне їм для заходу в порти.

Дослідницький центр CREA підрахував, що судна, застраховані Maritime Mutual, перевезли іранську нафту та енергетичні продукти на суму щонайменше 18,2 млрд доларів США та російську нафту й енергетичні продукти на суму 16,7 млрд доларів США з моменту набрання чинності санкцій (у листопаді 2018 року проти Ірану та у грудні 2022 року проти Росії).

Багато з цих суден належать до так званого «тіньового флоту» - танкерів, які перевозять санкціоновані вантажі з таких країн, як Іран, Росія та Венесуела, приховуючи вантаж за допомогою фальшивих місць розташування, документів та імен.

Страхове покриття Maritime Mutual відіграло вирішальну роль у тому, щоб допомогти цьому тіньовому флоту функціонувати, незважаючи на санкції, спрямовані на те, щоб завадити Ірану збирати гроші для бойовиків на Близькому Сході, та виснажити військовий бюджет Росії у конфлікті проти України.

Розслідування Reuters виявило, компанія з міста Окленд у певний момент застрахувала майже кожен шостий танкер тіньового флоту, на який наклали санкції США, Європейський Союз та Велика Британія.

У заяві для Reuters Maritime Mutual розповіла, що компанія «категорично заперечує» будь-які дії, що порушують чинні міжнародні санкції.

Компанія зазначила, що дотримується «політики нульової толерантності» до порушень санкцій та діє відповідно до «суворих стандартів відповідності, розроблених для забезпечення повного дотримання всіх чинних законів і правил».

При цьому Maritime Mutual не прокоментувала розслідування агентства. Ранкін, засновник компанії, та члени його родини не відповіли на запити про коментарі.