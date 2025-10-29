Фінансові новини
- 29.10.25
- 13:43
Reuters: Дохід сім'ї Трампа зріс у 17 разів на продажу криптоактивів за пів року
12:48 29.10.2025 |
Сім'я президента США Дональда Трампа заробила понад $800 млн на продажі криптоактивів тільки в першій половині 2025 року, без урахування потенційних мільярдів доларів нереалізованого "паперового" прибутку. Про це йдеться у дослідженні Reuters.
Значна частина цих коштів надійшла з іноземних джерел, оскільки сини Дональда Трампа рекламували свій бізнес на міжнародній інвестиційній презентації. У Європі, на Близькому Сході та в Азії вони просували World Liberty й інші проєкти, що спрямовують кошти інвесторів у сімейні компанії Трампа, відомі під загальною назвою Trump Organization.
Зусилля братів Трампів увінчалися величезним успіхом, зазначає Reuters. Згідно з його розрахунками, заснованими на офіційних заявах президента, майнових документах, фінансових звітах, опублікованих під час судових розглядів, інформації про торгівлю криптовалютами та інших джерелах, у першій половині року дохід Trump Organization зріс у 17 разів, досягнувши $864 млн порівняно з $51 млн роком раніше.
Із загальної суми за перше півріччя $802 млн, або понад 90%, надійшли від криптовалютних підприємств Трампа, включно з продажем токенів World Liberty.
Доходи Трампів від криптовалюти за перше півріччя значно перевершили доходи сім'ї від традиційного бізнесу: $33 млн від президентських гольф-клубів і курортів та $23 млн від ліцензування використання його імені закордонними забудовниками.
Більше як половину доходу - $463 млн - Трампи отримали лише від продажу токенів World Liberty, включно з приблизно $75 млн від купівлі токенів Aqua1. На своєму вебсайті World Liberty стверджує, що підрозділ Trump Organization отримує 75% доходу від продажу токенів завдяки зв'язку з World Liberty.
Сім'я також заробила $336 млн на продажу мемкоїнів Трампа, $TRUMP, підрахувало Reuters.
У листі до агентства юрист компанії Тімоті Парлаторе заявив, що токени WLFI не є цінними паперами, "це цифрові активи з реальною користю, включно з правами управління, які приносять вигоду власникам зі зростанням платформи".
"Очікувана оцінка та аналіз доходів WLFI неточні й вводять в оману", - додав він.
За словами експертів з урядової етики, узгодження криптовалютних ініціатив родини Трампа з публічною роллю президента як куратора криптовалютної політики США є безпрецедентним у сучасній історії президентства конфліктом інтересів.
"Ці люди не вкладають гроші в сімейний бізнес Трампа через кмітливість братів. Вони роблять це, бо хочуть звільнитися від юридичних обмежень і отримати безкарність, яку може забезпечити тільки президент", - вважає професорка права Вашингтонського університету Кетлін Кларк.
Проте фахівці з етики заявили, що якщо брати Трамп не обіцяють у своїх комерційних пропозиціях доступу до президента чи сприятливого ставлення з його боку, вони не порушують жодних законів.
"Це законно, але неетично", - заявив Річард Пейнтер, який обіймав посаду головного юриста з етики за президента Джорджа Буша-молодшого, а нині - професор юридичного факультету Університету Міннесоти.
