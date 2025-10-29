Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

FT: Німеччина оснастить тисячами дронів-камікадзе свою бригаду в Литві

 

Німеччина планує укласти контракт на поставку дронів-камікадзе з оборонними стартапами Helsing і Stark, прагнучи зміцнити оборону проти Росії, а також стимулювати конкуренцію в оборонному секторі.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Джерела видання розповіли, що німецькі стартапи і найбільший підрядник країни Rheinmetall отримають частку контракту на суму близько 300 млн євро кожен.

Згідно з угодою, три компанії зобов'язуються поставити до 12 тисяч ударних дронів, за словами одного з джерел, знайомого з ходом переговорів, хоча тільки частина цієї кількості буде поставлена відразу.

Очікується, що вони будуть поставлені новій німецькій бригаді, дислокованій в Литві з метою захисту східного флангу НАТО від Росії.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, офіційні особи сподіваються, що розподіл тендеру між трьома компаніями стимулюватиме інновації.

"Вони роблять це, щоб зберегти конкуренцію і забезпечити отримання кращої системи", - сказало одне з джерел.

Угода укладена в той час, коли європейські країни прагнуть посилити свій потенціал в області безпілотної війни, як за рахунок впровадження оборонних технологій для захисту від вторгнень ворожих дронів, так і за рахунок використання ударних дронів для атак на цілі противника.

У липні повідомляли, що німецька компанія Helsing поставила в Україну 1950 оснащених ШІ дронів-камікадзе HF-1, створених у співпраці з українським виробником.

Тим часом Міністерство національної оборони Польщі вирішило змінити процедури використання дронів у війську - нові правила мають спростити користування цим озброєнням, а також прискорити придбання та випробування.
 

