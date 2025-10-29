Фінансові новини
- |
- 29.10.25
- |
- 13:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індія та Росія збираються спільно виробляти пасажирські літаки
12:11 29.10.2025 |
Індія та Росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків за кілька тижнів до візиту очільника кремля Владіміра Путіна.
Про це повідомляє Bloomberg.
Індійська державна компанія Hindustan Aeronautics Ltd (HAL). підписала угоду з російською компанією United Aircraft Corp (UAC). про виробництво цивільних пасажирських літаків SJ-100, йдеться в заяві HAL від вівторка.
У ній не зазначається, чи передбачає угода передачу технологій Індії або відповідні інвестиції.
Підписання угоди свідчить про те, що відносини між Москвою та Нью-Делі залишаються міцними, незважаючи на зростаючий тиск з боку Білого дому.
Оголошення з'явилося напередодні запланованого візиту Путіна до Індії в грудні.
"Це також буде перший випадок, коли в Індії буде вироблено повністю пасажирський літак. Ця співпраця між HAL та UAC є результатом взаємної довіри між організаціями", - йдеться в заяві.
В рамках угоди HAL отримає права на виробництво двомоторних вузькофюзеляжних літаків SJ-100 для індійських замовників, додано в заяві.
Ця угода підкріплює прагнення прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді збільшити місцеве виробництво і може забезпечити більше літаків для короткомагістральних перевезень, оскільки Індія планує збільшити кількість аеропортів до 350 до 2047 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Росії дрони атакували НПЗ та хімзавод, закривалися понад 10 аеропортів - ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову
|Нетаньяху наказав вдарити по Газі через порушення перемир'я ХАМАСом
|У Верховній Раді зареєстровано законопроект про «реєстр дропів»
|Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Reuters: Дохід сім'ї Трампа зріс у 17 разів на продажу криптоактивів за пів року
|Найбільша криза із 1990-х років: Російський центробанк підготував сценарій на випадок обвалу цін на нафту
|FT: Німеччина оснастить тисячами дронів-камікадзе свою бригаду в Литві
|У Бельгії пообіцяли «зрівняти Москву із землею» у разі атаки на НАТО, РФ відповіла
|Індія та Росія збираються спільно виробляти пасажирські літаки
|Туреччина розпочала серійне виробництво танків Altay для своєї армії
Бізнес
|Nike показала перше взуття з електроприводом
|Повернення до бензину: Porsche втратив майже мільярд євро
|Китай представив UBIOS — власну альтернативу BIOS та UEFI для уникнення західних технологій
|OpenAI анонсувала нові функції для ШІ-браузера ChatGPT Atlas
|Величезне оновлення Windows 11 принесе нове меню «Пуск» і більше помітних змін, ніж 25H2
|Мінцифри проводить державний хакатон зі створення ШІ-сервісів
|Рекорд: Skoda Superb TDI проїхав 2831 км на одному баку