НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туреччина розпочала серійне виробництво танків Altay для своєї армії

Туреччина розпочала серійне виробництво танків Altay для своєї армії

 

Турецька компанія BMC офіційно запустила серійне виробництво своїх основних бойових танків Altay. Перші зразки вже передано Командуванню Сухопутних військ Туреччини. Про це пише "Мілітарний" із посиланням на Savunma Sanayi. Виробничий майданчик відкрили урочисто, після чого з конвеєра зійшли перші серійні машини.

За даними компанії, потужності підприємства дозволяють випускати до 96 танків на рік, а в перспективі цей показник планують збільшити.

Перші 85 танків Altay T1 оснащуються двигунами та трансмісіями південнокорейського виробництва.

Надалі планується перехід на національний двигун BATU потужністю 1500 кінських сил і трансмісію власної розробки BMC Power. Танки з цим комплектом отримають індекс Altay T2.

Туреччина розпочала серійне виробництво танків Altay для своєї армії

 

Нагадаємо, про початок серійного виробництва танків Altay стало відомо на початку вересня 2025 року.

Перший прототип турецького основного бойового танка Altay було представлено на оборонній виставці у Стамбулі ще у 2011 році. Розробкою машини займалася компанія Otokar, яка з 2008 року працювала над проєктом і в межах контракту виготовила чотири дослідні зразки.

Altay має бойову масу близько 60 тонн. Основне озброєння - 120-мм гладкоствольна гармата, допоміжне - дистанційно керований кулемет калібром 12,7 мм у башті та спарений кулемет 7,62 мм.

Танк оснащений керамічною бронею, подібною до тієї, що використовується на K2 Black Panther.

Тривалий час ключовою проблемою залишалося питання силової установки. У різні періоди Туреччина розглядала варіанти німецьких, українських та південнокорейських двигунів, однак у 2021 році було представлено національний двигун BATU потужністю 1500 к.с., розроблений компанією BMC Power.

У листопаді 2018 року Управління оборонної промисловості Туреччини підписало з BMC контракт на серійне виробництво 250 танків Altay у два етапи: перший етап - випуск 85 танків Altay T1, другий етап - виробництво 165 танків Altay T2 з покращеними характеристиками.

У перспективі Туреччина планує виготовити до 1000 танків усіх версій, забезпечивши власні потреби та експортні замовлення.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9850  0,03 0,08 42,0150  0,04 0,08
EUR 48,9700  0,04 0,08 48,9100  0,06 0,12

