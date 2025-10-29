Авторизация

Трамп заявляє, що знизить фентанілові мита для Китаю

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що знизить мита, введені для Китаю на імпорт хімічних інгредієнтів для виробництва фентанілу, прибувши до Південної Кореї напередодні важливого саміту з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє Financial Times.

Виступаючи в середу на борту літака Air Force One, Трамп заявив, що знизить 20-відсотковий митний тариф, який він ввів на початку свого терміну.

"Я сподіваюся знизити цей тариф, тому що вірю, що вони можуть допомогти нам у вирішенні проблеми з фентанілом", - сказав Трамп.

Коментар Трампа пролунав через кілька днів після того, як американські та китайські чиновники завершили торговельні переговори, в результаті яких було укладено попередню угоду, яку Трамп і Сі мають затвердити під час зустрічі в південно-східному місті Кьонджу в четвер.

Мито було призначене для тиску на Пекін з метою обмеження експорту хімічних прекурсорів, що використовуються для виробництва синтетичного опіоїду, який спричинив епідемію в США.

Після торговельних переговорів американський чиновник повідомив Financial Times, що Китай готовий вжити конкретних заходів для припинення постачання інгредієнтів для виробництва фентанілу.

Президент США зустрінеться з президентом Південної Кореї Лі Чже Мюном у середу 29 жовтня в Кьонджу, на останньому етапі свого азіатського турне. Вашингтон і Сеул ще не уклали угоду, яка надасть Південній Кореї нижчу тарифну ставку в 15% в обмін на інвестиції в США в розмірі 350 млрд доларів.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Китай
 

