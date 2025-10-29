Фінансові новини
29.10.25
- 13:42
- RSS
- мапа сайту
Трамп заявляє, що знизить фентанілові мита для Китаю
09:37 29.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що знизить мита, введені для Китаю на імпорт хімічних інгредієнтів для виробництва фентанілу, прибувши до Південної Кореї напередодні важливого саміту з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє Financial Times.
Виступаючи в середу на борту літака Air Force One, Трамп заявив, що знизить 20-відсотковий митний тариф, який він ввів на початку свого терміну.
"Я сподіваюся знизити цей тариф, тому що вірю, що вони можуть допомогти нам у вирішенні проблеми з фентанілом", - сказав Трамп.
Коментар Трампа пролунав через кілька днів після того, як американські та китайські чиновники завершили торговельні переговори, в результаті яких було укладено попередню угоду, яку Трамп і Сі мають затвердити під час зустрічі в південно-східному місті Кьонджу в четвер.
Мито було призначене для тиску на Пекін з метою обмеження експорту хімічних прекурсорів, що використовуються для виробництва синтетичного опіоїду, який спричинив епідемію в США.
Після торговельних переговорів американський чиновник повідомив Financial Times, що Китай готовий вжити конкретних заходів для припинення постачання інгредієнтів для виробництва фентанілу.
Президент США зустрінеться з президентом Південної Кореї Лі Чже Мюном у середу 29 жовтня в Кьонджу, на останньому етапі свого азіатського турне. Вашингтон і Сеул ще не уклали угоду, яка надасть Південній Кореї нижчу тарифну ставку в 15% в обмін на інвестиції в США в розмірі 350 млрд доларів.
