29.10.25
13:42
Нові рейтинги діяльності Трампа підтвердили його низьку підтримку серед американців
09:29 29.10.2025 |
Рейтинг президентської діяльності Дональда Трампа в США за останні дні знову продемонстрував один із найнижчих рівнів його підтримки серед американців.
Про це повідомляє в вівторок агентство Reuters із посиланням на результати останнього опитування Reuters/Ipsos, передає Укрінформ.
«Триденне опитування, завершене в неділю, показало, що лише 40% американців схвалюють роботу президента-республіканця»,- зауважує видання.
При цьому зазначається, що це - ще менший показник в порівнянні із 42% в опитуванні Reuters/Ipsos від 15-20 жовтня.
Тим часом кількість людей, які категорично не схвалюють діяльність чинного президента, зросла до 57% в останньому опитуванні. Для порівняння, цей показник становив 52% ще в травні.
Дональд Трамп переміг на виборах минулого року завдяки обіцянкам боротися зі зростанням інфляції, в чому він звинувачував попереднього президента, Джо Байдена, нагадує видання. Втім зараз американці дають Трампу надзвичайно низькі оцінки саме в цьому питанні.
Зокрема, 63% населення країни не схвалюють його управління процесами, що впливають на вартість життя, порівняно з 58% на початку цього місяця.
