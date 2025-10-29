Нові рейтинги діяльності Трампа підтвердили його низьку підтримку серед американців

Рейтинг президентської діяльності Дональда Трампа в США за останні дні знову продемонстрував один із найнижчих рівнів його підтримки серед американців.

Про це повідомляє в вівторок агентство Reuters із посиланням на результати останнього опитування Reuters/Ipsos, передає Укрінформ.

«Триденне опитування, завершене в неділю, показало, що лише 40% американців схвалюють роботу президента-республіканця»,- зауважує видання.

При цьому зазначається, що це - ще менший показник в порівнянні із 42% в опитуванні Reuters/Ipsos від 15-20 жовтня.

Тим часом кількість людей, які категорично не схвалюють діяльність чинного президента, зросла до 57% в останньому опитуванні. Для порівняння, цей показник становив 52% ще в травні.

Дональд Трамп переміг на виборах минулого року завдяки обіцянкам боротися зі зростанням інфляції, в чому він звинувачував попереднього президента, Джо Байдена, нагадує видання. Втім зараз американці дають Трампу надзвичайно низькі оцінки саме в цьому питанні.

Зокрема, 63% населення країни не схвалюють його управління процесами, що впливають на вартість життя, порівняно з 58% на початку цього місяця.