Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нові рейтинги діяльності Трампа підтвердили його низьку підтримку серед американців

 

Рейтинг президентської діяльності Дональда Трампа в США за останні дні знову продемонстрував один із найнижчих рівнів його підтримки серед американців.

Про це повідомляє в вівторок агентство Reuters із посиланням на результати останнього опитування Reuters/Ipsos, передає Укрінформ.

«Триденне опитування, завершене в неділю, показало, що лише 40% американців схвалюють роботу президента-республіканця»,- зауважує видання.

При цьому зазначається, що це - ще менший показник в порівнянні із 42% в опитуванні Reuters/Ipsos від 15-20 жовтня.

Тим часом кількість людей, які категорично не схвалюють діяльність чинного президента, зросла до 57% в останньому опитуванні. Для порівняння, цей показник становив 52% ще в травні.

Дональд Трамп переміг на виборах минулого року завдяки обіцянкам боротися зі зростанням інфляції, в чому він звинувачував попереднього президента, Джо Байдена, нагадує видання. Втім зараз американці дають Трампу надзвичайно низькі оцінки саме в цьому питанні.

Зокрема, 63% населення країни не схвалюють його управління процесами, що впливають на вартість життя, порівняно з 58% на початку цього місяця.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9850  0,03 0,08 42,0150  0,04 0,08
EUR 48,9700  0,04 0,08 48,9100  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес