Сенат США виступив проти 50-відсоткових мит Трампа на товари з Бразилії
08:59 29.10.2025 |
Американський Сенат проголосував у вівторок проти 50-відсоткових мит на бразильський імпорт, запроваджених президентом Дональдом Трампом з 1 серпня.
Як передає Укрінформ з посиланням на Politico, відповідне рішення було ухвалене за участю п'яти республіканських сенаторів, які долучилися до демократів.
Як зазначили в сенаті, голосування стало першим у серії з трьох очікуваних резолюцій, що мають заблокувати мита Трампа стосовно Бразилії та Канади, а також його глобальну митну політику.
Законодавці зазначають, що голосування поки що має символічний характер, оскільки республіканці в нижній палаті блокуватимуть розгляд цього питання принаймні до березня.
Президент Трамп оголосив про 50-відсоткові мита наприкінці липні, звинувативши Бразилію в «політичному переслідуванні» колишнього президента Жаїра Болсонару, який постав перед судом за спробу перевороту після поразки на виборах 2022 року. Трамп аргументував своє рішення національним надзвичайним станом, нібито спричиненим «нестандартною і надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США, яка виникає повністю або частково поза межами країни».
Сенатори розкритикували цю аргументацію, вказавши на відсутність реальних причин для оголошення надзвичайного стану.
Сенатор Тім Кейн, зокрема, заявив: «Не кажіть, що переслідування президента Бразилії - це надзвичайна ситуація, коли це не так. Не використовуйте неправду, щоб підвищити ціну на каву на 40 відсотків за рік. Не використовуйте брехню, щоб покарати країну, з якою у нас позитивне сальдо торгового балансу».
