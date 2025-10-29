Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сенат США виступив проти 50-відсоткових мит Трампа на товари з Бразилії

 

Американський Сенат проголосував у вівторок проти 50-відсоткових мит на бразильський імпорт, запроваджених президентом Дональдом Трампом з 1 серпня.

Як передає Укрінформ з посиланням на Politico, відповідне рішення було ухвалене за участю п'яти республіканських сенаторів, які долучилися до демократів.

Як зазначили в сенаті, голосування стало першим у серії з трьох очікуваних резолюцій, що мають заблокувати мита Трампа стосовно Бразилії та Канади, а також його глобальну митну політику.

Законодавці зазначають, що голосування поки що має символічний характер, оскільки республіканці в нижній палаті блокуватимуть розгляд цього питання принаймні до березня.

Президент Трамп оголосив про 50-відсоткові мита наприкінці липні, звинувативши Бразилію в «політичному переслідуванні» колишнього президента Жаїра Болсонару, який постав перед судом за спробу перевороту після поразки на виборах 2022 року. Трамп аргументував своє рішення національним надзвичайним станом, нібито спричиненим «нестандартною і надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США, яка виникає повністю або частково поза межами країни».

Сенатори розкритикували цю аргументацію, вказавши на відсутність реальних причин для оголошення надзвичайного стану.

Сенатор Тім Кейн, зокрема, заявив: «Не кажіть, що переслідування президента Бразилії - це надзвичайна ситуація, коли це не так. Не використовуйте неправду, щоб підвищити ціну на каву на 40 відсотків за рік. Не використовуйте брехню, щоб покарати країну, з якою у нас позитивне сальдо торгового балансу».
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9850  0,03 0,08 42,0150  0,04 0,08
EUR 48,9700  0,04 0,08 48,9100  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес