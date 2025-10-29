Правляча партія Грузії хоче заборонити три опозиційні сили

Правляча партія "Грузинська мрія" та ще дві парламентські групи у вівторок, 28 жовтня, подали позов до Конституційного суду Грузії про заборону партій "Єдиний національний рух", "За зміни" та "Сильна Грузія - Лело". Про це заявив голова парламенту Шалва Папуашвілі на брифінгу в Тбілісі.

За словами Папуашвілі, його партія виступає за визнання цих політичних сил неконституційними. Як зазначає Reuters, усі три партії дотримуються твердих прозахідних позицій.

Підставою для звернення до Конституційного суду став висновок парламентської слідчої комісії, що вивчала можливі антидержавні та антиконституційні дії різних політичних партій, особливо колишнього правлячого "Єдиного національного руху", який був створений експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі.

Як зазначають грузинські ЗМІ, Конституційний суд Грузії може ухвалити рішення проти опозиційних партій у найближчі місяці. У разі задоволення звернення трьом політичним партіям або пов'язаним із ними особам заборонять брати участь у виборах, а їхнім членам - обіймати державні посади та створювати нові партії.

У ЄС вважають Грузію диктатурою

У червні було де-факто зупинено процес вступу Грузії до Європейського Союзу, оскільки країна відступила від рекомендацій при наданні їй статусу кандидата. У липні Європейський парламент офіційно заявив, що Грузія не зможе вступити в ЄС, доки її уряд не змінить свій авторитарний курс і не проведе чесні вибори.

Крім того, Європарламент ухвалив доповідь, в якій не визнав легітимність нинішнього однопартійного парламенту та президента Грузії, назвавши її "державою, захопленою нелегітимним режимом "Грузинської мрії".