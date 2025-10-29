Спецпредставниця ЄС розповіла, скільки українських біженців нині живуть в Євросоюзі

За даними Європейської комісії, нині на території Євросоюзу проживають близько 4,7 млн українських біженців.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", повідомила спецпредставниця ЄС з питань українців Ілва Йоганссон під час конференції "Європейського політичного центру" в Брюсселі, присвяченої припиненню дії тимчасового захисту для українців з березня 2027 року.

Спецпредставниця ЄС з питань українців повідомила, скільки біженців проживає в ЄС під тимчасовим захистом.

"Йдеться про 4,7 мільйона українців, які наразі користуються тимчасовим захистом у державах-членах ЄС. І ця кількість зростає просто зараз", - повідомила Йоганссон.

Вона зауважила, що фактично "щотижня до наших держав-членів прибувають нові люди та подають заяви на тимчасовий захист".

"Тож цифри продовжують зростати. Втім, тимчасовий захист має залишатися тимчасовим", - підкреслила спецпредставниця ЄС з питань українців.

"Тепер ми зосередимося на цій новій фазі, у яку ми вступаємо, - перехід від тимчасового захисту до нового етапу. А що це за новий етап? Я б сказала, що ми переходимо від захисту до партнерства. Ми переходимо від... статусу біженця до формування діаспори", - наголосила вона.

Як повідомляла "ЄвроПравда", 15 липня Рада ЄС затвердила офіційне рішення про продовження дії Директиви щодо тимчасового захисту для українців на території Європейського Союзу до 4 березня 2027 року.

Коли тимчасовий захист в ЄС для українців завершиться, їм допомагатимуть безперешкодно повернутися в Україну або ж змінити статус перебування у Європейському Союзі.