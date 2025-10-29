Фінансові новини
29.10.25
- 00:02
RSS
мапа сайту
Банки та банківські технології
У ЄС погодили обмеження на вилов риби у Балтійському морі на наступний рік
16:59 28.10.2025 |
Рада ЄС у вівторок досягла політичної згоди щодо нових обмежень на вилов риби у Балтійському морі, а саме оселедця, шпрота, тріски, лосося та камбали, щоб забезпечити сталий стан запасів та життєздатності рибальського сектору.
Про це повідомила пресслужба Ради, пише "Європейська правда".
Угода щодо загально допустимих уловів (TACs) і національних квот на 2026 рік загалом відповідає науковим рекомендаціям, наданим Міжнародною радою з дослідження моря, і визначає максимальні обсяги вилову, які кожна держава-член зможе здійснювати для кожного виду рибних запасів.
Міністри рибного господарства ЄС врахували як екологічні, так і соціально-економічні чинники, прагнучи забезпечити сталий розвиток рибальства та водночас підтримати добробут працівників галузі.
Рада ЄС формально ухвалить це рішення на найближчому засіданні, після того, як текст буде остаточно погоджено всіма мовами ЄС.
Рада ЄС встановлює обмеження на обсяги вилову риби у водах ЄС, щоб запобігти виснаженню рибних запасів. Вона відіграє ключову роль у визначенні цих лімітів, оскільки має виключні повноваження ухвалювати рішення у цій сфері.
Балтійське море стикається з численними викликами, зокрема втратою біорізноманіття, зміною клімату, наслідками минулого надмірного вилову, а також високим рівнем забруднення та сміття.
Нагадаємо, у травні Британія і ЄС погодили оборонний пакт і риболовну угоду.
Раніше Європейська комісія встановила, що Фінляндія у 2024 році порушила квоти на вилов риби, дозволивши комерційним суднам таємно ловити лосося в Балтійському морі.
