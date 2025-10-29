Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Болгарія та Rheinmetall уклали угоду про будівництво заводу з виробництва пороху і снарядів

 

Болгарія та європейський оборонний гігант Rheinmetall у вівторок, 28 жовтня, уклали угоду про будівництво заводу для виробництва пороху і боєприпасів.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Угода на суму понад 1 млрд євро стосується будівництва заводу, який вироблятиме порох та 155-мм артилерійські снаряди.

Офіційні особи заявили, що проєкт є важливим для Болгарії та Європи в цілому, оскільки регіон прагне модернізувати свої оборонні можливості після вторгнення Росії в Україну.

Проєкт буде спільним підприємством Rheinmetall і болгарської компанії VMZ, в якому німецька компанія буде володіти 51% акцій, а VMZ - 49%. Болгарія профінансує свою частку за допомогою кредиту в рамках європейського механізму SAVE для стимулювання інвестицій в оборону.

Контракт був підписаний генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером і директором VMZ Іваном Гецовим на церемонії в Раді міністрів у Софії.

"Підписанням цього контракту ми позначаємо початок стратегічного партнерства між болгарською державою та німецьким технологічним концерном, яке змінить майбутнє болгарської оборонної промисловості", - заявив прем'єр-міністр Росен Желязков після церемонії підписання.

Паппергер зазначив, що завод буде побудовано протягом 14 місяців, і що Болгарія зробить значний внесок у задоволення потреб Європи та НАТО у боєприпасах.

"Болгарія рухається з небаченою швидкістю. Завдяки нашій другій зустрічі ми створюємо один з найкращих заводів у Європі", - заявив він.

Нещодавно Латвія домовилась з німецьким оборонним концерном Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів на своїй території.

А у німецькому місті Веце оборонний підрядник Rheinmetall побудував завод, де будуть виготовлятися деталі фюзеляжу для F-35.

Також писали, що у Литві компанія промислового та енергетичного профілю Tec Industry завершила проєктування заводу Rheinmetall, який виготовлятиме артилерійські боєприпаси.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9500  0,13 0,32 41,9800  0,13 0,31
EUR 48,9300  0,06 0,12 48,9700  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес