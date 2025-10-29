Фінансові новини
29.10.25
- 00:02
- RSS
- мапа сайту
Болгарія та Rheinmetall уклали угоду про будівництво заводу з виробництва пороху і снарядів
16:55 28.10.2025 |
Болгарія та європейський оборонний гігант Rheinmetall у вівторок, 28 жовтня, уклали угоду про будівництво заводу для виробництва пороху і боєприпасів.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Угода на суму понад 1 млрд євро стосується будівництва заводу, який вироблятиме порох та 155-мм артилерійські снаряди.
Офіційні особи заявили, що проєкт є важливим для Болгарії та Європи в цілому, оскільки регіон прагне модернізувати свої оборонні можливості після вторгнення Росії в Україну.
Проєкт буде спільним підприємством Rheinmetall і болгарської компанії VMZ, в якому німецька компанія буде володіти 51% акцій, а VMZ - 49%. Болгарія профінансує свою частку за допомогою кредиту в рамках європейського механізму SAVE для стимулювання інвестицій в оборону.
Контракт був підписаний генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером і директором VMZ Іваном Гецовим на церемонії в Раді міністрів у Софії.
"Підписанням цього контракту ми позначаємо початок стратегічного партнерства між болгарською державою та німецьким технологічним концерном, яке змінить майбутнє болгарської оборонної промисловості", - заявив прем'єр-міністр Росен Желязков після церемонії підписання.
Паппергер зазначив, що завод буде побудовано протягом 14 місяців, і що Болгарія зробить значний внесок у задоволення потреб Європи та НАТО у боєприпасах.
"Болгарія рухається з небаченою швидкістю. Завдяки нашій другій зустрічі ми створюємо один з найкращих заводів у Європі", - заявив він.
Нещодавно Латвія домовилась з німецьким оборонним концерном Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів на своїй території.
А у німецькому місті Веце оборонний підрядник Rheinmetall побудував завод, де будуть виготовлятися деталі фюзеляжу для F-35.
Також писали, що у Литві компанія промислового та енергетичного профілю Tec Industry завершила проєктування заводу Rheinmetall, який виготовлятиме артилерійські боєприпаси.
